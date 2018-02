Erneut Abschied eines Gemeinderats Peter Kunath kann nicht länger sein Ehrenamt ausüben. Ihm folgt Undine Michler. Es ist der zweite Wechsel innerhalb kürzester Zeit.

Stühlerücken im Gemeinderat von Ottendorf-Okrilla. © Thorsten Eckert

Ottendorf-Okrilla. Im Ottendorfer Gemeinderat ist Bewegung drin! Und zwar nicht nur thematisch. Denn in den vergangenen Wochen wurden hier vor allem Stühle gerückt. So nahm bereits Ende Dezember Birgit Pfützner zum letzten Mal an einer Gemeinderatssitzung teil. Aus gesundheitlichen Gründen legte sie ihr Ehrenamt nieder. Ihr folgte Karsten Stephan. Doch er ist nur kurze Zeit der Neuling im Gemeinderat. Denn am Montagabend verabschiedeten die Ottendorfer Entscheidungsträger auch Peter Kunath aus dem Gemeinderat. Er legt ebenso wie Birgit Pfützner sein Mandat vorzeitig aus gesundheitlichen Gründen nieder.

Der pensionierte Lehrer war erstmals 2009 von den Ottendorfern als SPD-Kandidat in den Gemeinderat gerückt. Und auch bei den Wahlen fünf Jahre später bestätigten die Bürger ihn in seinem Amt. Parteikollege ist seit Jahren Frank Richter – ebenfalls Lehrer. Und nun rückt für die SPD seit langer Zeit mal wieder eine Frau in den Gemeinderat: Undine Michler. Sie ersetzt damit Karsten Stephan als Neuling unter den ehrenamtlichen Politikern und legte am Montagabend ihr Gelöbnis ab. Mirko Thomas, der anstelle des kranken Bürgermeisters Michael Langwald die Sitzung leitete und somit die neue Kollegin empfing, überreichte ihr einen Blumenstrauß sowie eine Flasche Sekt. „Aber hoffentlich nicht zum Ertrinken des Kummers“, so der CDU-Mann augenzwinkernd. Im Anschluss konnte Undine Michler direkt über die ersten Beschlüsse mit abstimmen.

Ihre erste Entscheidung konnte die SPD-Politikerin dabei zur geplanten Sanierung des Schlossdaches in Hermsdorf treffen. Denn die Ottendorfer Entscheidungsträger mussten die Bauleistungen vergeben, die Anfang März starten sollen. Für 596 058,60 Euro wurde mit den Leistungen die Thüringer Firma Denkmalbau Ettersburg beauftragt. Die Maßnahme wird im Rahmen des Denkmalschutzprogrammes mit Mitteln des Bundes und des Land Sachsen in Höhe von 494 991 Euro, gefördert. Bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz hat die Gemeindeverwaltung einen Antrag in Höhe von 52 814 Euro gestellt. Die Mehrkosten, die bei der Dachsanierung entstehen, wurden an anderen Haushaltsstellen abgezweigt. Allerdings haben die Mitarbeiter nach eigenen Angaben vor allem an Stellen geschaut, wo Fördermittel ebenfalls bereits in Aussicht gestellt wurden, sodass kein Projekt auf der Strecke bleibt. (ste)

