Radball-Nachwuchs Ermutigender Auftakt Großenhains Jugendteams sind in die Saison gestartet. In der Bezirksliga fehlt noch ein bisschen Erfahrung.

Tom Börner und Leon Kuschka spielen dieses Jahr erstmalig für Großenhain in der Bezirksliga Jugend der Radballer und absolvierten jetzt den 1. Spieltag in Niederseifersdorf. Dabei haben sie ein schweres Los, denn alle Bezirksliga-Mannschaften spielten letztes Jahr schon in dieser, nur Großenhain ist als Neuling dazu gekommen. Mit Tom hat Großenhain einen Außenspieler der schon länger Erfahrungen im Radball sammelt, aber leider noch nicht viele Wettkämpfe bestreiten konnte. Leon dagegen ist ein Neuling, aber vielleicht ein Talent, er spielt erst seit gut einem Jahr Radball und soll das Tor sauber halten. Nun traten beide am 1. Spieltag in Niederseifersdorf an und machten keine schlechte Figur. Zwar reichte es nur zu einem Unentschieden, man konnte aber aus den sechs Niederlagen viel mitnehmen. Tom machte als Außenspieler eine gute Figur, Leon parierte im Tor viele, manche auch unnötige Strafstöße. Ein Spieltag an dem viel Neues mitgenommen wurde und hoffentlich am nächsten schon genutzt werden kann.

Bei den Schülern B bilden Martin Lenk und Felix Ulbrich für Großenhains Radballer in dieser Saison die Mannschaft. An ihrem ersten Punktspieltag lief es gut an, gegen Lückersdorf und Wiednitz gab es aber nicht viel zu holen. Beide Mannschaften befinden sich im letzten Schüler-B-Jahr und haben Erfahrung, die die Röderstädter gerade erst anfangen zu sammeln. Gegen Neustadt 1. (1:0) konnte der erste Sieg eingefahren werden. Leider verlor man unglücklich gegen Neustadt 2. mit 0:1. Jänkendorf 2. war nicht angereist, Jänkendorf 1. konnte mit 2:0 bezwungen werden. Somit wurden neun Punkte eingefahren und das Duo belegt einen sicheren Mittelfeldplatz 5, punktgleich mit Neustadt. Konditionell und spielerisch zeigten Felix und Martin den ein oder anderen schönen Spielzug. Leider fehlt bei beiden noch die Schusskraft, um die Bälle oberhalb im Tor unterzubringen. (fe)

