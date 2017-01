Ermutigende Bewegungen über die neuen Pläne zum Kaufhaus-Umbau in Görlitz

Kann man die Elbphilharmonie in Hamburg, den Bahnhof Stuttgart 21, den künftigen Berliner Flughafen BER mit dem Kaufhaus Görlitz vergleichen? Nein, eigentlich nicht. Wobei man bei der Dauer der Realisierung durchaus Parallelen ziehen könnte. Aber es hängen noch ein ganz paar Nullen mehr dran. Keine Missverständnisse bitte, ich meine nur die reinen Zahlen, die Kosten. Nun liegen sie erst einmal vor, die Pläne für das Görlitzer Stöcker-Kaufhaus. Noch keine vollständigen Unterlagen, es gibt immer noch Details zu klären. Alles andere wäre auch Wunschdenken. Der Denkmalschutz auf der einen Seite, der Investor mit seinem Plänen im Kopf auf der anderen – das da nicht von heute auf morgen Friede, Freude, Eierkuchen herrscht, war vorauszusehen. Nun scheint es einen Kompromiss zu geben, jedenfalls in grundlegenden Fragen. Die Rolltreppen beispielsweise, die Stöcker zunächst gern im Lichthof gesehen hätte. Nicht zu machen mit dem Denkmalschutz. So oder so: Der Investor und die Stadt haben sich offensichtlich in wichtigen Positionen zum Kaufhaus angenähert. Ein gutes Zeichen, ein Zeichen, dass es vorwärts geht. Denn ein Beharren auf dem jeweiligen Standpunkt wäre das Aus für das Projekt Kaufhaus. Und das will schließlich keiner der Beteiligten.

