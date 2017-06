Ermittlungserfolg im Dreiländereck Zwei Einbrüche in Bautzen und Ottendorf-Okrilla konnten jetzt aufgeklärt und das Diebesgut beschlagnahmt werden – durch polnische Polizisten.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die in Bogatynia gefundene weiße Honda. Sie wurde am 12. Mai in einer Bautzener Fahrschule gestohlen. © Polizei Zgorzelec Die in Bogatynia gefundene weiße Honda. Sie wurde am 12. Mai in einer Bautzener Fahrschule gestohlen.

Der in Bogatynia gefundene Ford-Kleintransporter. Er wurde am 9. Mai in Ottendorf-Okrilla gestohlen.

Einbrüche in eine Tischlerei in Ottendorf-Okrilla und eine Fahrschule in Bautzen sind aufgeklärt worden. Polnische Polizisten haben in der Zittauer Nachbarstadt Bogatynia zwei Tatverdächtige festgenommen. Ein Kleintransporter und zwei Motorräder, die bei den Taten gestohlen worden, konnten beschlagnahmt werden. Die polnische Polizei und Staatsanwaltschaft führen die weiteren Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden und prüfen, ob die Festgenommenen für weitere Straftaten infrage kommen.

Polizeibericht vom 1. Juni zurück 1 von 5 weiter Fünf Fahrzeuge kollidiert Bautzen. 28.000 Euro Schaden sind bei einem Unfall entstanden, der sich am Mittwochvormittag in Bautzen ereignet hat. Daran waren insgesamt fünf Fahrzeuge beteiligt. Der Fahrer eines VW Caddy war auf der Martin-Hoop-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Mättigstraße missachtete er offenbar die Vorfahrt eines von rechts kommenden 36-jährigen Caddy-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Durch den Aufprall kollidierte der Transporter des 53-Jährigen mit drei weiteren Fahrzeugen. Der Unfallverursacher verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Betrunkener ignoriert Sperrschild Bautzen. Das Ignorieren eines Sperrschildes hat eine Polizeistreife auf einen Audifahrer aufmerksam gemacht – und ihm noch mehr Ärger eingebracht. Der 46-Jährige fuhr mit seinem A6 durch die Straße Am Albrechtsbach in Bautzen, obwohl ein Schild das Durchfahren verbietet. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 46-Jährige mehr als 2,2 Promille Alkohol im Blut hatte. Sein Führerschein wurde eingezogen, jetzt befasst sich der Staatsanwalt mit ihm. Liegengelassenes Werkzeug gestohlen Radeberg. Leichtes Spiel hatte am Dienstag ein Dieb auf einem Firmengelände an der Mühlstraße in Radeberg. Vom Hof entwendete er einen Schlagschrauber samt zugehörigen Akkus. Das orangefarbene Gerät war auf dem frei zugänglichen Areal abgestellt und mehrere Stunden unbeobachtet gewesen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem etwa 800 Euro teuren Werkzeug der Marke Hilti. Wohnungstür aufgebrochen Kamenz. Eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Neschwitzer Straße in Jesau ist aufgebrochen worden. Die Tat hat sich zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen ereignet. Ob die Täter jedoch auch in der Wohnung waren und Gegenstände entwendeten, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Schaden wurde auf etwa 150 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Eichhörnchen gerettet Kamenz. Ein 38-jähriger Mann hat am Lessingplatz in Kamenz ein Eichhörnchen gerettet, das sich nicht mehr fortbewegen konnte. Ihm war das Schicksal des kleinen Tiers offenbar nicht egal, und er bat die Polizei um Hilfe. Diese informierte die Hilfsorganisation „Eichhörnchen in Not“, die das verletzte Kleintier von einem Tierarzt kostenfrei behandeln ließ. Über den Verbleib des kleinen Nagers liegen der Polizei jedoch keine Informationen vor.

Einer Polizeistreife ist am vergangenen Freitag in Bogatynia ein neuwertiges Motorrad aufgefallen: Die weiße Honda trug ein Nummernschild, das nicht zu dem Motorrad passte. Ermittlungen ergaben, dass das Bike zwei Wochen zuvor bei einem Einbruch in eine Fahrschule in der Bautzener Thomas-Müntzer-Straße gestohlen worden war. Ermittlungen führten die polnischen Beamten auf die Spur eines 35-Jährigen und seines 36 Jahre alten Komplizen. Beide sind in Bogatynia zu Hause. Bei der Durchsuchung eines Grundstücks wurden dann ein weiteres Motorrad und ein Kleintransporter sichergestellt. Auch die schwarze Honda war bei dem Einbruch in die Fahrschule gestohlen worden. Bei dieser Tat waren insgesamt drei Maschinen sowie Helme und Bekleidung im Wert von 20.000 Euro verschwunden. Den Kleintransporter der Marke Ford hatten die Täter in der Nacht zum 9. Mai bei einem Einbruch in eine Tischlerei in Radeburger Straße in Ottendorf-Okrilla erbeutet. Sein Wert wurde mit 10.000 Euro angegeben.

Die Eigentümer der Fahrzeuge sind über die Sicherstellung ihres Eigentums informiert worden. (szo)

zur Startseite