Ermittlungen zu Brandserie Mehrmals musste die Feuerwehr im vergangenen Jahr in Wilthen ausrücken. Die Suche nach den potenziellen Brandstiftern läuft.

© Uwe Soeder

Die polizeilichen Ermittlungen zu einer Brandserie in Wilthen dauern an. Zu einem Zeugenaufruf von Ende November letzten Jahres sind bei der Polizeidirektion (PD) Görlitz bisher keine Hinweise eingegangen, die zur Aufklärung der Taten führen konnten. Das berichtet PD-Pressesprecherin Martyna Fleischmann.

Ermittelt wird noch zum Brand eines Scheunentores an der Mönchswalder Straße, der sich am 1. Oktober ereignet hatte. Auch zum Brand von 60 Heu- und Strohballen an der Karl-Marx-Straße am 18. November sind die Ermittlungen der Kriminalpolizei noch nicht beendet. Das Gleiche triff auf einen Fall zu, bei dem am 26. November ein Wertstoffcontainer an der Karl-Marx-Straße in Flammen stand.

Abgeschlossen sind hingegen die Ermittlungen zu zwei Papierkorbbränden im August letzten Jahres an der August-Bebel-Straße. „Der Kriminaldienst des Polizeireviers Bautzen hat die Akte an die Staatsanwaltschaft Görlitz übergeben“, sagt Martyna Fleischmann. Außer den fünf im Zeugenaufruf aufgeführten Bränden gab es in Wilthen allerdings noch einige mehr – innerhalb eines Jahres rund 20. (SZ/ks)

