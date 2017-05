Ermittlungen zur See-Randale dauern an Nicht jede Sachbeschädigung wird trotz Kontrollen zu verhindern sein, sagt die Polizei.

Die eher harmlose Auswirkung der Randale am Nordostufer des Berzdorfer Sees Anfang des Monats: Müll. Foto: privat

War es nun doch „nur“ eine ausgeuferte Partyfeier eines Schulabschlusses? Oder doch etwas ganz anderes? Die Kriminalpolizei ist immer noch mit den Ermittlungen zu den Randalefällen am Berzdorfer See beschäftigt. Sie dauern unverändert an, teilt der Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, Thomas Knaup, auf SZ-Nachfrage mit. Ob die Geschehnisse das Ergebnis einer Schulabschlussfeier waren, sei demnach nach wie vor Gegenstand der laufenden Untersuchungen.

Dass der Berzdorfer See, sein Drumherum, Ziel von Sachbeschädigungen war und ist, wundert den Polizeisprecher nicht. „Der See ist seit Jahren ein beliebtes Freizeitziel in der Region Görlitz, das von Familien, Urlaubern, Wassersportlern, aber auch jungen Menschen gerne angesteuert wird. Sachbeschädigungen und Vandalismusfälle sind Sachverhalte, die kein Phänomen nur dieser Region sind, sondern im gesamten Bundesgebiet festzustellen sind“, so Thomas Knaup. Die Ursachen für derartige Straftaten seien vielschichtig. „Übermut, übermäßiger Alkoholkonsum oder mangelnder Respekt vor dem Eigentum anderer können unbestritten dazugerechnet werden“, schildert der Polizeisprecher.

Die sächsische Polizei und auch die Bundespolizei bestreifen das Stadtgebiet von Görlitz und auch den Bereich am Berzdorfer See sowie die angrenzenden Görlitzer Ortsteile Hagenwerder und Tauchritz regelmäßig, so Thomas Knaup. Hinzu kommt am See auch der private Sicherheitsdienst K9. „Klar sollte aber auch sein, dass trotz der bereits hohen Kontrolldichte nicht jede Sachbeschädigung verhindert werden kann“, sagt der Sprecher der Polizeidirektion Görlitz.

Die jüngsten Vorkommnisse am See waren heftig. Zäune wurden eingetreten, Verkehrszeichen umgebogen, ein großer Müllcontainer umgekippt und vor allem Glasflaschen kaputt gemacht. Letzteres hatte vor allem die Kollegen des Sicherheitsdienstes K9 beschäftigt. Die Scherben waren auf einem Kilometer Länge auf der Straße verteilt. Sie mussten mit Hand und Besen in mühevoller Kleinarbeit entfernt werden.

Die Stadt hat inzwischen die Verkehrsschilder wieder aufstellen lassen. Randale am See – eine Seltenheit sind sie nicht und nicht nur auf Zeiten von Schulabschlüssen beschränkt. Der Sicherheitsdienst K9 zeigt inzwischen jede Sachbeschädigung an. Und: Im Vergleich zur Saison 2015 zählte K9 im vergangenen Jahr schon eine Verdoppelung der Vorkommnisse in ihrem Bereich am Berzdorfer See..

Bei den jüngsten Vorkommnissen geht die Polizei von einem reinen Sachschaden von 100 Euro aus. Müll, der nicht weggeräumt wird, ist schon seit Jahren ein Problem am See. Dazu gehören beispielsweise auch Reste von Grillpartys, Roste, die an den offiziellen Grillstellen einfach zurückgelassen werden, Dosen und Flaschen, die einfach am Strand liegenbleiben. Hinzu kommen „echte“ Sachbeschädigungen, wie umgeworfene Dixieklos, beschädigte Kassenhäuschen, ein Toilettenhäuschen, mit zerstörten Schlössern, bei dem die ganze Nacht das Wasser lief, ein Imbisszelt in Deutsch Ossig, bei dem die Seitenwand aufgeschlitzt wurde.

Beispiele aus der vergangenen Saison. Gestohlen wurde fast nie etwas, wohl auch, weil die Kassen jeden Abend geleert wurden. Offensichtlich wird zuweilen am See aus reiner Lust an Zerstörung am See gewütet. Der Sicherheitsdienst K9 hatte deshalb schon im vergangenen Jahr eine Nachtstreife angemahnt.

zur Startseite