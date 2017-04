Ermittlungen zum toten Schaf beendet

Symbolbild © dpa

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Überresten eines toten Schafs, die am Karfreitag in Löbau gefunden worden sind, eingestellt. Das teilt Thomas Knaup, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz. mit. Der Fall könne als erledigt verbucht werden, so Knaup. Die Teile des Tieres seien nach der Sicherstellung durch Beamte des Polizeistandortes Löbau nach Görlitz gebracht worden. Dort habe sich die Görlitzer Berufsfeuerwehr um die Entsorgung des toten Tieres gekümmert, so Knaup.

Passanten ist am vergangenen Karfreitag beim Spaziergang ein blauer Sack an der Inneren Bautzner Straße in Löbau aufgefallen. Aus dem Plastiksack ragten Fellteile sowie Beine heraus, und Blut lief auf die Straße. Daraufhin riefen die Spaziergänger die Polizei, um den unappetitlichen Fund untersuchen zu lassen. Zwei Beamte des Löbauer Polizeistandortes nahmen sich der Angelegenheit an. Nach kurzem Sondieren der Lage stellten die Polizisten fest, dass es sich bei dem Inhalt des Plastiksackes um Überreste eines toten Schafs handeln muss. Rund um den Fundort versammelten sich vor einer Woche viele Löbauer, die sich erschrocken und angeekelt darüber zeigten, warum jemand mitten in der Stadt Überreste eines toten Tieres ablegt. Wer dafür verantwortlich war, bleibt aber weiterhin ungeklärt. (SZ/ms)

