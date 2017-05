Ermittlungen zu Tresor-Klau abgeschlossen Wer den Panzerschrank aus dem DRK-Mutter-Kind-Kurheim in Jonsdorf gestohlen hat, bleibt unklar.

Das DRK-Mutter--Kind-Kurheim in Jonsdorf. © Thomas Eichler

Die Kriminalpolizei hat zum Tresor-Diebstahl Ende November 2016 im Jonsdorfer DRK-Mutter-Kind-Kurheim keinen Tatverdächtigen ermitteln können. Wie Thomas Bretschneider, Pressesprecher bei der Polizeidirektion Görlitz, informiert, wurden deshalb die Ermittlungen abgeschlossen. Der Diebstahl geschah am 26. November 2016. Zwei unbekannte Männer hatten an jenem Tag zwischen 17 und 17.30 Uhr die Abwesenheit einer Angestellten der Kureinrichtung an der Jonsdorfer Hainstraße ausgenutzt und den mobilen Panzerschrank gestohlen. Dieser hatte hinter dem Tresen gestanden. In dem Tresor befanden sich circa 3700 Euro Bargeld sowie eine Schlüssel- und eine Bankkarte. Eine Bewohnerin der Kureinrichtung hatte das Geschehen beobachtet und der Polizei gemeldet. Eine sofortige Suche nach den Tätern war damals aber erfolglos verlaufen. Die Polizei hat den Fall nun der Staatsanwaltschaft Görlitz übergeben. (SZ/se)

zur Startseite