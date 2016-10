Ermittlungen zu Busunfall eingestellt Im Mai verunglückte auf der B156 bei Malschwitz ein Reisebus. Die Frage nach der Schuld bleibt ungeklärt.

Der Unfall ist noch einmal glimpflich ausgegangen: Alle 19 Fahrgäste, die an jenem 19. Mai diesen Jahres auf der Rückfahrt von einem Tagesausflug waren, der die reisefreudigen Senioren aus Bautzen und Umgebung in den Weltkulturerbepark Bad Muskau und zur Kromlauer Rhododendronblüte geführt hatte, sind mit dem Schrecken und kleineren Blessuren davongekommen. Die schöne Reise nahm ein abruptes Ende. Es hätte aber auch schlimmer ausgehen können an jenem Nachmittag auf der Bundesstraße 156 zwischen Zschillichau und Briesing, dem Ortsteil von Malschwitz (Kreis Bautzen). Auf gerader Strecke kommt der Reisebus eines einheimischen Unternehmens von der Straße ab, fährt über den rechten Fahrbahnrand hinaus und kippt in den unmittelbar angrenzenden Straßengraben.

Wer die Schuld an dem Unfall trägt, wird vorerst allerdings nicht mehr geklärt werden können. Die Staatsanwaltschaft hat ihre Untersuchungen eingestellt und die Akte geschlossen, bestätigte Oberstaatsanwalt Till Neumann. Es sei kein Beschuldigter ermittelt worden, sagte er.

Der 39-jährige Busfahrer hatte ausgesagt, dass er auf der Bundesstraße, die an dieser Stelle sehr schmal ist, einem entgegenkommenden Sattelzug ausweichen musste. Zwei Zeugen hatten das auch bestätigt. Die Ermittler hätten aber trotz eines öffentlichen Zeugenaufrufs keine Hinweise zu einem dunkelgrauen Mercedes-Sattelzug erhalten. Auch dem Busfahrer sei eine Mitschuld an dem Unfall nicht nachzuweisen gewesen. Die Staatsanwaltschaft hatte geprüft, ob er möglicherweise zu schnell oder nicht vorausschauend genug gefahren war. (SZ/ju mit dpa)

