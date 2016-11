Ermittlungen zu Attacke dauern Im Mai hatten drei Männer einen Iraker in Arnsdorf an einen Baum gefesselt. Er soll Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes bedroht haben.

© Uwe Soeder

Die Staatsanwaltschaft Görlitz ermittelt weiterhin zu den Ereignissen im Netto-Markt in Arnsdorf. Das teilt Staatsanwalt Till Neumann mit. „Die Untersuchungen in dem Fall sind noch nicht abgeschlossen“, erklärte er. Am 21. Mai 2016 waren in dem Geschäft drei Männer auf einen Iraker losgegangen. Er soll angeblich Mitarbeiter in dem Markt bedroht haben. Anschließend war der Iraker mit Kabelbindern an einen Baum gefesselt worden. Die Staatsanwaltschaft leitete daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung ein. Besondere Brisanz erhielt der Vorfall, da sich unter den drei Männern der Arnsdorfer CDU-Gemeinderat Detlef Oelsner befand. Die Ermittlungen gegen den Görlitzer Polizeichef Conny Stiehl hatte die Staatsanwaltschaft im September eingestellt. Der Präsident war nach dem Vorfall in Arnsdorf wegen seiner Äußerungen wegen Volksverhetzung angezeigt worden. (SZ)

