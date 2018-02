Ermittlungen wegen Brandstiftung Am Wochenende hat es im Asylbewerberheim Schmiedeberg gebrannt. Dort sind derzeit 119 Bewohner gemeldet.

Im Asylbewerberheim Schmiedeberg hatte es am Wochenende gebrannt. © Frank Baldauf

Dippoldiswalde. Wenig neue Erkenntnisse hat die Polizei zu dem Brand im Asylbewerberheim Schmiedeberg am frühen Morgen des vergangenen Sonnabends. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. Der 28-jährige Bewohner des Asylbewerberheims, ein Inder, hatte in seinem Zimmer Kleidung in Brand gesetzt. Doch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatten das Feuer schnell entdeckt und gelöscht. Im Zimmer schlief noch ein zweiter Inder in seinem Bett. Die Polizei stellte bei dem 28-Jährigen einen Blutalkoholwert von 1,92 Promille fest. Darin wird auch die Ursache vermutet, dass der Mann ein Feuer entzündet hat.

In der Unterkunft in Schmiedeberg sind derzeit 119 Männer aus 16 verschiedenen Ländern untergebracht, wie die stellvertretende Amtsleiterin des Sozial- und Ausländeramtes im Landratsamt, Anita Richter, informierte. Die im Heim am stärksten vertretenen Herkunftsländer sind Indien, Tunesien, Libanon, Libyen, Marokko und Pakistan.

Der Inder, gegen den nun ermittelt wird, bleibt weiter in Schmiedeberg wohnen. „Eine Umverteilung in eine andere Unterkunft ist derzeit nicht angedacht“, teilt Anita Richter mit. Zum Stand seines Asylverfahrens gibt das Landratsamt aus Datenschutzgründen keine Auskunft.

18 indische Staatsbürger sind derzeit im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gemeldet, bei denen das Prüfungsverfahren für ihren Asylantrag noch läuft. Weitere 102 sind hier noch gemeldet, obwohl ihre Verfahren bereits abgeschlossen und sie als Asylbewerber abgelehnt worden sind.

