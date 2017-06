Ermittlungen nach tödlichem Unfall Nach dem schweren Unfall mit drei Toten auf der A 4 wird gegen den Unfallfahrer und eine Lkw-Fahrerin wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.

Der 46-jährige Fahrer aus Polen hatte am frühen Donnerstagmorgen zwischen Frankenberg und Hainichen einen Lastwagen überholt und war dann in die Einfahrt des Rastplatzes gerast. Dort war der mit vier Personen besetzte Wagen auf einen parkenden Lkw geprallt und teils darunter gerutscht. Drei 23, 27 und 38 Jahre alte Polen im Pkw starben. © dpa

Nach dem Unfall mit drei Toten auf der Autobahn 4 Eisenach-Dresden bei Hainichen am Donnerstag wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Das Verfahren betrifft den Pkw-Fahrer und die Fahrerin des Lkw, der am Rande der Einfahrtspur zum Rastplatz „Rossauer Wald“ stand, wie eine Sprecherin der Chemnitzer Polizei am Freitag auf Anfrage sagte. Weitere Angaben machte sie unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

Nach Polizeiangaben hatte der 46-Jährige aus Polen am frühen Morgen zwischen Frankenberg und Hainichen (Mittelsachsen) einen Lastwagen überholt und war dann in die Einfahrt des Rastplatzes gerast. Dort war der mit vier Personen besetzte Wagen auf einen parkenden Lkw geprallt und teils darunter gerutscht. Drei 23, 27 und 38 Jahre alte Polen im Pkw starben, dessen Fahrer wurde schwer und die 32 Jahre alte Lkw-Fahrerin leicht verletzt.

Laut einer Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr in Dresden gibt es Sicherheitsprobleme durch überfüllte Lkw-Parkplätze an Autobahnen. Fahrer blieben daher auch an nicht dafür ausgewiesenen Flächen stehen, teilweise werde die Einfahrt in die Parkplätze blockiert. Die Behörde arbeite an der Verbesserung der Situation und baue das Angebot für Lkw an Autobahnen weiter aus - auf der A4 sollen mittelfristig rund 160 weitere Plätze hinzukommen. (dpa)

