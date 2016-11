Ermittlungen nach Einbruchsserie Die Täter, die vor einem halben Jahr in Bischofswerda unterwegs waren, sind noch nicht gefasst.

Auch in einem Geschäft an der Stolpener Straße in Bischofswerda wurde eingebrochen. © Steffen Unger

Ein halbes Jahr nach einer nächtlichen Diebestour durch Bischofswerdas Innenstadt sind die Täter offenbar noch nicht gefasst. Die Ermittlungen der Polizei dauern an, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Montag auf Anfrage. Details nannte sie nicht.

Im Mai waren Unbekannte in die Räume von Heikes Haarstudio am Hof, in das Geschäft der Schiebocker Fleisch GmbH an der Stolpener Straße sowie ins Büro des Hotels „Evabrunnen“ am Markt eingedrungen. Sie stahlen Geld und Lebensmittel und hinterließen an Türen und Toren einen hohen Schaden. Beim Fleischer ließen sie die Türen der Kühlräume offen, sodass die darin liegenden Waren nicht mehr verkauft werden konnten. Der Gesamtschaden der Plünderungsroute wurde mit 7 500 Euro beziffert. Die Tour endete im Bischofswerdaer Stadtbad. (szo)

