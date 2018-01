Ermittlungen nach Bluttat Eine 60-jährige Frau soll einen Mann schwer verletzt haben. Ob Anklage erhoben wird, ist noch nicht entschieden.

Ganz in der Nähe des Döbelner Polizeireviers war der schwer verletzte 55-Jährige gefunden worden. © Dietmar Thomas

Döbeln. Gegen eine 60-jährige Frau wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. „Ein Verfahren wurde eingeleitet“, so Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart. Der Frau wird vorgeworfen, den Mann, der am 14. Dezember ganz in der Nähe des Polizeireviers gefunden wurde, schwer verletzt zu haben. Die Besatzung eines Funkstreifenwagens fand den schwer verletzten 55-Jährigen. Er lag auf einer Wiese direkt neben der Toreinfahrt zum Polizeirevier in seinem Blut.

Es war nicht schwer, das Haus zu finden, in der das mutmaßliche Verbrechen geschah. Die Beamten mussten nur der Blutspur folgen. Sie endete schräg gegenüber im Haus Burgstraße 19. Dort trafen die Beamten in einer Wohnung eine 60 Jahre alte Frau an, die als dringend tatverdächtig gilt. Schon damals hieß es: „Wir ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung“, so Andrzej Rydzik, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz. Keine Angaben machte er dazu, wie die mutmaßliche Täterin den Mann so schwer verletzt hat. „Die Frau ist nicht in Haft. Dafür gibt es keine Gründe“, so Ingrid Burghart.

Zurzeit habe die Akte wieder die Polizei. Wenn die Ermittlungen abgeschlossen seien, werden die Ergebnisse der Staatsanwaltschaft übergeben. Die entscheide dann, ob es eine Anklage gibt oder das Verfahren eingestellt wird. (DA/je)

