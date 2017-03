Ermittlungen laufen weiter Im Falle der mutmaßlichen Entführung im Raum Waldheim hat es auch Belehrungen an der Förderschule gegeben.

Am Montag ist auch die Förderschule Waldheim über die mutmaßliche Entführung einer 13-Jährigen und eines Freundes informiert worden. Das bestätigte am Donnerstag Schulleiter Heiko Felgener gegenüber dem Döbelner Anzeiger. „Eine Mutter war hier und hat uns davon erzählt“, so Felgener, der daraufhin seine Schüler belehrt habe, nicht mit Fremden mitzugehen.

Gleiches war Anfang der Woche an der Grundschule in Waldheim getan worden. Dort hatte sich die Frau ebenfalls gemeldet. Schulleiterin Angela Jurczyk hatte sich daraufhin mit der Polizei in Verbindung gesetzt und erfahren, dass in der Sache ermittelt wird. An der Oberschule Waldheim hat sich die Frau nicht gemeldet. Gesonderte Belehrungen haben daher auch nicht stattgefunden, sagt Schulleiter Jürgen Köber.

Noch immer Suche nach Mann

Die vermehrte Polizeipräsenz, die am Donnerstagnachmittag in der Stadt beobachtet wurde, stand nicht in Zusammenhang mit dem Fall. Andrzej Rydzik, Sprecher der Polizeidirektion (PD) Chemnitz, sagt, dass es sich dabei lediglich um eine Verkehrskontrolle gehandelt habe. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen weiter, so Rydzik. Nähere Angaben zu dem vermissten Freund der 13-Jährigen gibt die Polizei nicht bekannt.

Die Beamten ermitteln derzeit wegen des Verdachtes der Freiheitsberaubung. Ein solcher Fall war bei der Polizei angezeigt worden. Opfer sind, so Jana Kindt, Sprecherin der PD Chemnitz, eine 13-Jährige und ihr Freund aus Mittelsachsen. „Das Mädchen ist unverletzt und Zuhause. Der Aufenthaltsort des Freundes ist derzeit nicht bekannt“, so Kindt am Mittwoch.

Bislang nicht ermittelt wurde von den Beamten der Mann, der Ende des vergangenen Jahres für Unruhe an der Grundschule gesorgt hatte (DA berichtet). Im November war ein Unbekannter in Verdacht geraten, weil er nahe der Grundschule Kinder angesprochen und sich danach im Gebüsch versteckt hatte. Die Polizei hatte daraufhin ihre Präsenz an der Schule verstärkt.

