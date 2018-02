Ermittlungen laufen noch Vor fast zwei Wochen brannte es in der Justizvollzugsanstalt. Seitdem untersucht die Polizei die Ursache.

Am 30. Januar brannte es in der Gefängnistischlerei der Justizvollzuganstalt (JVA) Waldheim. Noch immer wird zur Brandursache ermittelt © Dietmar Thomas

Waldheim. Noch gibt es keine neuen Erkenntnisse, warum es am 30. Januar zu einem Brand in der Gefängnistischlerei der Justizvollzuganstalt (JVA) gekommen ist. „Die Ermittlungen laufen noch und sind noch nicht abgeschlossen“, sagte Jana Kindt, Pressesprecherin der Polizeidirektion in Chemnitz, auf Nachfrage des DA. „Wir können also weder fahrlässige Brandstiftung noch einen Unfall ausschließen.“

Links zum Thema Brand in der Gefängnistischlerei

Der Brand entfachte um 10.05 Uhr während Bauarbeiten in der Lackiererei, ausgeführt von einer externen Firma. Aus diesem Grund befanden sich auch keine Häftlinge direkt in der Tischlerei. Die im selben Gebäude befindlichen Justizvollzugsbeamten und 24 Häftlinge konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr wurden alle Gefangenen in ihre Zellen eingeschlossen. Verletzt wurde niemand. (DA/an)

zur Startseite