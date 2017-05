Ermittlungen im Müll-Fall dauern an Nach dem Vorfall in Olbersdorf waren bestimmte Personen ins Blickfeld geraten. Die Polizei hält sich aber bedeckt.

Der Müll hat einen ganzen Pkw-Anhänger gefüllt. © Gemeinde

Im Fall der Müllablagerung vom 19. März dieses Jahres entlang der Bertsdorfer Straße in Olbersdorf dauern die Untersuchungen unvermindert an. Darüber informiert die Polizeidirektion Görlitz. Für die Polizei stellt die Müllablagerung eine Ordnungswidrigkeit dar, erklärt Polizeisprecher Thomas Bretschneider. Die Gemeinde hingegen sieht in der Aktion eine illegale Müllablagerung mit Umweltverschmutzung – unter anderem wurden auslaufende Farbkübel entsorgt – und somit eine Straftat.

Entlang der Bertsdorfer Straße hatten Unbekannte Mitte März nicht nur Hausmüll, sondern auch Sondermüll im Straßengraben entsorgt. Insbesondere ausgelaufener Kaltteer oder Bitumen musste damals schnellstmöglich entfernt werden. Mitglieder der Olbersdorfer Feuerwehr hatten den Müll damals aufgesammelt und zum Olbersdorfer Bauhof gebracht. Später wurde der Müll, der einen ganzen Pkw-Anhänger füllte, der Straßenbauverwaltung übergeben, erklärt die Gemeinde.

Bei ihr hatten sich nach der Müllablagerung Zeugen gemeldet, die Angaben zum Geschehen machten, hieß es aus der Verwaltung. Dabei sei auch die Rede davon gewesen, dass sich in dem entsorgten Müll Briefe mit Adressangaben befanden, die bestimmten Personen zugeordnet werden können. Ob diese Angaben die Untersuchungen zum Vorfall voranbringen, will die Polizei aber nicht mitteilen. Vielmehr erklärt Pressesprecher Thomas Bretschneider, dass die Polizei in diesem Zusammenhang auch wegen des Verdachts der falschen Verdächtigung und Verleumdung ermittelt. Da aber die Ermittlungen andauern, könne die Polizei keine weiteren Auskünfte geben, so der Sprecher. (SZ/se)

