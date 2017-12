Ermittlungen im Darknet Ein 41-jähriger Ingenieur soll sich an zwei kleinen Mädchen vergangen haben.

Justizbedienstete befreien Clemens M. von seinen Fesseln. Der Angeklagte soll zwei Mädchen missbraucht haben. © René Meinig

Er sieht schlanker aus, als es ein früheres Foto vermuten lässt. Wachtmeister führen den gefesselten Angeklagten am Donnerstagmittag in den großen Saal des Landgerichts Dresden. Sein Kopf steckt unter einer eng zugeschnürten Kapuze, sein Gesicht verbirgt er hinter einem grünen Hefter. Seit einem halben Jahr sitzt der Mann in Untersuchungshaft, nun beginnt sein Prozess vor der Jugendschutzkammer. Clemens M., 41 Jahre alt, ein promovierter Diplomingenieur aus Dresden, muss sich unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in mehreren Fällen und wegen Herstellens und Besitzes von Kinderpornografie verantworten.

Laut Anklage hat sich der 41-Jährige zwischen 2015 und 2017 mehrfach an zwei Geschwisterkindern vergangen. Die 2010 und 2012 geborenen Mädchen sind offenbar die Töchter einer befreundeten Familie aus Süddeutschland. Clemens M. soll sie in seiner Wohnung mehrfach schwer missbraucht haben, manchmal mehrfach in einer Nacht. Staatsanwältin Nicole Klinger verliest detaillierte Beschreibungen der Taten. Immer wieder soll der Angeklagte die Geschlechtsteile der Kinder fotografiert und gefilmt haben, auch wie er verschiedene Gegenstände in sie eingeführt habe, Stifte, Dildos, Knicklichter und nicht zuletzt seine Finger. Als die Polizei am 4. Juli dieses Jahres die Wohnung und die Computer des Angeklagten durchsuchen, entdeckt sie auch noch eine Vielzahl kinderpornografischer Bilder und Videos, die M. zumindest teilweise selbst angefertigt haben soll. Zu bestreiten gab es offenbar wenig, denn die Taten sind bestens dokumentiert.

Clemens M. geriet als einer der ersten Mitglieder einer im sogenannten Darknet verborgenen Internet-Plattform für Kinderpornografie ins Visier der Polizei. Dort trafen sich Täter aus aller Welt, um Kinderpornografie zu tauschen oder sich zum Missbrauch von Kindern zu verabreden. „Elysium“ hatten die Betreiber ihr Forum genannt. Der Begriff aus der griechischen Mythologie steht für „Ort der Seligen“, das Paradies oder einen Zustand der vollkommenen Glückseligkeit. Ermittler der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/Main als „Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität“ (ZIT) und einer Cybercrime-Einheit des Bundeskriminalamtes haben das mutmaßlich von mehreren Deutschen betriebene, mehrsprachige Darknet-Forum im Juni abgeschaltet.

Ein 39-Jähriger aus Hessen galt als Initiator des Forums, ein 61-Jähriger aus Bayern wurde verhaftet. Sie und zwei weitere Deutsche sollen „Elysium“ ab November 2016 betrieben und organisiert haben. Gegen sie werde wegen bandenmäßiger Verbreitung von Kinderpornografie ermittelt, sagt Oberstaatsanwalt Georg Ungefuk, Sprecher der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft auf SZ-Anfrage. Die nackten Zahlen verschlagen einem den Atem.

In nur sechs Monaten war die illegale Plattform auf mehr als 87 000 Nutzer weltweit angewachsen. „Die Szene ist sehr gut vernetzt. Viele Foren sind geschlossene Zirkel, manchmal nur mit 30 bis 100 Mitgliedern. Tauschzirkel, in die nur hineinkommt, wer selbst ein, zwei Bilder oder Videos hochlädt“, sagt Ungefuk. „In solchen Foren verbreiten sich neue Adressen wie Elysium sehr schnell.“ Ungefuk kann nicht beziffern, wie viele Verfahren gegen „Elysium“-Nutzer seine Behörde inzwischen an andere Staatsanwaltschaften und an Strafverfolgungsbehörden anderer Länder weitergegeben hat. Es seien sehr viele.

Der Prozess in Dresden ist offenbar der erste „Elysium“-Fall vor einem deutschen Gericht. Clemens M. verfolgt die Verlesung der Anklageschrift regungslos. Er ist ledig und war zuletzt ehrenamtlich in einem Dresdner Pfarrgemeinderat engagiert. Der Ingenieur sagt auf Nachfrage des Richters, er werde sich zu den Vorwürfen äußern. Damit würde er den Mädchen eine Vernehmung ersparen. Nach Angaben seiner Verteidiger hat sich M. schon im Ermittlungsverfahren umfassend geäußert. Mit den „Elysium“-Hintermännern habe ihr Mandant nichts zu tun. Am Donnerstag wurde nur die Anklage verlesen. Die Jugendschutzkammer hat zwei Sitzungstage bis zum 8. Januar 2018 eingeplant.

