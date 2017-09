Ermittlungen gegen Steinewerfer dauern an Nach den Steinwürfen auf die Hochschule Zittau/Görlitz wird noch einige Zeit vergehen, bis eine Entscheidung gefällt wird.

Die Polizeiermittlungen gegen den Jugendlichen, der Steine auf die Hochschule Zittau/Görlitz geworfen hat, dauern weiter an. © dpa

Zittau. Die Ermittlungen gegen einen 22-Jährigen, der am 24. Juli Steine auf die Hochschule Zittau/Görlitz geworfen hat, dauern noch an. Das teilte Polizeisprecher Thomas Knaup auf SZ-Nachfrage mit. Weitere Informationen zum Ermittlungsstand gab es von seiner Seite nicht. So bleiben die Fragen, warum sich die Ermittlungen über eine so längere Zeit hinziehen und wann sie abgeschlossen sein werden, derzeit unbeantwortet. Auch das Motiv des jungen Mannes bleibt noch unklar. Den Steinewurf hatte ein Zeuge beobachtet und die Polizei informiert. Die Beamten konnten den 22-Jährigen stellen. An den Fenstern der Hochschule entstand ein Sachschaden in Höhe von gut 24 000 Euro. (SZ/jl)

