Ermittlungen gegen Polizisten dauern an Ein Beamter soll einen Libyer bei einem Einsatz auf dem Bautzener Kornmarkt beschimpft haben. Die Aufklärung des Falls stockt – weil Zeugen nicht reden wollen.

Hat ein Polizist bei einem Einsatz auf dem Bautzener Kornmarkt einen an der Auseinandersetzung beteiligten Libyer beleidigt? Die Ermittlung dazu laufen. © dpa

Drei Monate nach dem heftig diskutierten Polizeieinsatz auf dem Bautzener Kornmarkt ermitteln die Beamte weiterhin in den eigenen Reihen. Wie die Polizeidirektion jetzt auf Nachfrage bestätigte, werde weiterhin geprüft, ob ein Beamter einen an der Auseinandersetzung beteiligten Libyer beleidigt habe. Angesichts der laufenden Ermittlungen wollte die zuständige Polizeidirektion in Görlitz zu den Untersuchungen keine weiteren Angaben machen.

In der Nacht zum 28. Juli waren auf der „Platte“ in Bautzen erneut junge Ausländer und Deutsche aneinandergeraten. Die Polizei schritt schließlich ein und trennte beide Seiten. In einem in der Nacht mit einem Handy aufgenommenen Video ist unter anderem zu sehen, wie Polizisten einen jungen Libyer festnehmen und ihn dabei als „Wichser“ beschimpfen. Später soll der Libyer in einem Polizeiauto laut Recherchen von Sächsischer Zeitung und dem MDR-Magazin Exakt von einem Beamten bedroht und erneut beschimpft worden sein.

Die Polizei hatte in Reaktion darauf eine umfassende Aufklärung der Vorgänge angekündigt. Die gestaltet sich offenkundig allerdings schwierig. „Die Ermittlungen ziehen sich auch deshalb hin, weil wichtige Zeugen offenbar nicht mit der Polizei zusammenarbeiten wollen“, sagt Polizeisprecher Thomas Knaup. Nach Abschluss der Ermittlungen wird die Staatsanwaltschaft in Görlitz über das weitere Vorgehen in dem Fall entscheiden. (SZ/sko)

