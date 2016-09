Ermittlungen gegen Lovoo eingestellt Durch den Einsatz von Fake-Profilen haben die Dresdner Betreiber des Dating-Portals Lovoo offenbar einen Schaden von mehr als einer Million Euro verursacht. Jetzt werden die Ermittlungen eingestellt - gegen einen hohen Preis.

Die Ermittlungen gegen zwölf Mitarbeiter des Dating-Portals Lovoo sind eingestellt worden. Das teilte am Donnerstag die Staatsanwaltschaft Dresden mit. Demnach hätten die Beschuldigten bei der Aufklärung von Betrugsvorwürfen mit den Behörden kooperiert und die Einstellung der Verfahren gegen Geldauflagen akzeptiert. Insgesamt zahlen die Beschuldigten, darunter auch die Geschäftsführer, 1 200 000 Euro. Die Auflagen bewegen sich jeweils zwischen 5 000 Euro bis 390 000 Euro.

Lovoo galt bis zu den Razzien am 8. Juni 2016 am Haupsitz in Dresden und Räumen in Berlin sowie Nürnberg als eine Vorzeigefirma im deutschen Digital-Bereich. Danach nahm der Ruf wegen Betrugsvorwürfen Schaden. Die Staatsanwaltschaft ermittelte, weil Kunden der Dating-App mit Fake-Profilen zum Abschluss kostenpflichtiger Leistungen gebracht worden sein sollen. Lovoo soll laut Staatsanwaltschaft „zwischen dem 14. Juni 2013 und dem 23. Juli 2014 einen entsprechend manipulierten Quellcode eingesetzt haben, wodurch betroffenen Nutzern ein Gesamtschaden von 1 182 720,40 Euro“ entstanden sein soll.

Von den gezahlten Auflagen kommen 900 000 Euro überwiegend gemeinnützigen Einrichtungen in der Region zugute. Etwa 300 000 Euro gehen an die Staatskasse. Eine Rückabwicklung an Kunden wird es nicht geben, da die Schäden laut Staatsanwaltschaft typischerweise zwischen 20 Cent und 20 Euro liegen. Lovoo will sich jedoch zeitnah mit seinen Nutzern in Verbindung setzen und über Kulanzregelungen informieren. Außerdem verpflichtet sich das Unternehmen dazu, unbürokratisch auf Antrag jene Fotos zu löschen, die missbräuchlich zum Erstellen von Fake-Profilen auf die Plattform gelangt sind.

Die Dresdner Firma will jetzt ihr Angebot sicherer machen und Nutzer künftig vor Fake-Profilen schützen. „Zu den dafür beschlossenen Maßnahmen zählen neben neuen Verifizierungsmöglichkeiten der Nutzerprofile sowie technischen Verbesserungen innerhalb der App auch neue, für alle Mitarbeiter geltende, interne Sicherheitsregularien“, teilte Lovoo in einer Presseerklärung mit. Auf diese Weise will Lovoo verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen. (fsc)

