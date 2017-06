Ermittlungen gegen Erzieherinnen Beim Osterausflug mit der Kita war ein Mädchen in den Bautzener Stausee gefallen und musste gerettet werden. Haben die Betreuerinnen Fehler gemacht?

An dieser Stelle ist am Gründonnerstag das dreijährige Mädchen ins Wasser gefallen. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Neun Wochen nach der Rettung einer Dreijährigen aus dem Bautzener Stausee wird gegen drei Erzieherinnen ermittelt. Den Frauen, die die Kita-Gruppe betreuten, wird fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Görlitz auf Anfrage am Freitag. Die Untersuchung des Falles sei noch nicht abgeschlossen. Angaben zum Gesundheitszustand des Mädchens machte er nicht.

Die Dreijährige und ein gleichaltriger Junge hatten sich Gründonnerstag beim Kita-Ausflug an den Vorstau der Talsperre unbemerkt von der Gruppe entfernt. Ihr Fehlen war aber erst beim Durchzählen vor dem Aufbruch aufgefallen. Bei der Suche nach den Kindern hatte eine Erzieherin das im Wasser treibende Mädchen entdeckt, aus dem See geholt und mit der Reanimation begonnen. Die Kleine kam in lebensbedrohlichem Zustand ins Krankenhaus und wurde Mitte Mai wieder entlassen. (dpa)

zur Startseite