Ermittlungen gegen Busfahrer Einen Tag nach dem schrecklichen Unfall auf der A9 steht allein der verstorbene Fahrer des Unglücksbusses als möglicher Verursacher im Fokus der Fahnder. Derweil sind die ersten Verletzten wieder in Sachsen eingetroffen.

Blick auf den vollständig ausgebrannten Reisebus © dpa

Nach dem verheerenden Busbrand auf der Autobahn 9 in Nordbayern steht allein der gestorbene Busfahrer als möglicher Verursacher im Fokus der Fahnder, gegen andere Personen wird nicht ermittelt. Der Firmensitz des Busunternehmens in Löbau sei durchsucht worden, hieß es. In dem Zusammenhang seien Unterlagen in Bezug auf den Reisebus, den Fahrer und seinen überlebenden Kollegen sichergestellt worden.

Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Zwei Sachverständige für Verkehrsunfälle und Brände hätten keine Hinweise darauf gefunden, dass der Reisebus schon vor dem Aufprall auf den Sattelzug gebrannt hat. „Vieles spricht dafür, dass bei dem Bus erst aufgrund der Kollision mit dem Anhänger Feuer ausgebrochen ist“, hieß es. Geprüft würden aber auch mögliche technische Fehler, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Das hat eine Debatte über schärfere Sicherheitsvorgaben für Busse ausgelöst. Zudem könnte nach dem Busbrand zum ersten Mal die jüngste Gesetzesverschärfung gegen Gaffer angewandt werden.

Zudem sind die ersten der rund zwei Dutzend Verletzten aus Sachsen aus Krankenhäusern in Oberfranken entlassen worden. Noch am Montag hätten sieben Patienten die Heimreise angetreten, zumeist mit Hilfe von Angehörigen, hieß es aus dem Sozialministerium in Dresden.

Am Dienstag folgten sechs weitere Menschen, für die mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) ein Rücktransport organisiert worden sei. Auch für Mittwoch stehe schon ein Rücktransport fest, sagte eine Sprecherin. Ob darüber hinaus noch andere Insassen des Unglücksbusses ihre Heimreise nach Sachsen auf eigene Faust organisiert hätten, sei nicht bekannt. Der Lastwagenfahrer war körperlich unverletzt geblieben, erlitt aber einen Schock.

Bis auf zwei Schwerstverletzte, die in Spezialkliniken außerhalb Bayerns behandelt würden, seien nach dem Unglück am frühen Montagmorgen alle Opfer auf Kliniken in Oberfranken verteilt worden. Drei der 23 Opfer, die noch in den Kliniken behandelt werden, befinden sich weiterhin in Lebensgefahr. Bis auf vier Reisende aus Brandenburg, die den Unfall nach Behördenangaben überlebten, stammten wohl die meisten Businsassen aus Sachsen. Angaben zur genauen Herkunft der Todesopfer machte die Polizei bislang aber nicht.

Notfallseelsorger haben die Polizei in Sachsen in mehr als einem Dutzend Fällen beim Überbringen der Todesnachrichten an Opfer-Angehörige begleitet. 15 Mal seien am Montag Helfer der Kriseninterventionsteams tätig geworden, sagte der Koordinator des Einsatzes, Polizeiseelsorger Christian Mendt. Am Dienstag sollte dieser Einsatz abgeschlossen werden.

Der Reisebus war am Montag auf der A9 bei Münchberg mit 48 Menschen an Bord auf einen Sattelzug aufgefahren und sofort in Brand geraten. 18 Menschen starben in den Flammen, unter ihnen der 55 Jahre alte Fahrer. Das Wrack, das nur noch ein verkohltes Gerippe des Busses ist, wird nach Angaben des Polizeisprechers kriminaltechnisch untersucht und von einem Gutachter besichtigt.

Angesichts des Busunfalls mit 18 Toten müssen sich Autofahrer auf höhere Strafen für das Blockieren von Rettungsgassen einstellen. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) will die Geldbuße von bisher 20 Euro verzehnfachen. Notgassen-Blockierern sollten mindestens 200 Euro und zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei drohen, in schweren Fällen zudem ein Monat Fahrverbot. (szo/dpa)

zur Startseite