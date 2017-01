Ermittlungen gegen Asylbewerber Die Massenschlägerei in Roßwein im Juni hat Konsequenzen. 13 Personen werden wegen Landfriedensbruch verdächtigt.

Die Staatsanwaltschaft Chemnitz ermittelt derzeit gegen 13 Asylbewerber wegen besonders schwerem Landfriedensbruch. Das teilte Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart von der Staatsanwaltschaft Chemnitz mit. Die Mazedonier und Syrer hatten sich am 18. Juni des vergangenen Jahres an einer Massenschlägerei in der Roßweiner Asylunterkunft an der Döbelner Straße beteiligt. Mindestens sieben Personen wurden dabei verletzt.

Etwa 20 Asylbewerber hatten an der Schlägerei mitgewirkt. Sie waren unter anderem mit Einrichtungs- und anderen Gegenständen aufeinander losgegangen. Weil eine Gruppe sich in ihren Zimmern verschanzt hatte, versuchte die andere, die Türen gewaltsam zu öffnen, rekonstruierte Jana Kindt, Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz, im Nachgang die Ereignisse. Die Chemnitzer Beamten waren mit 20 Personen im Einsatz und wurden von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei Sachsen unterstützt. Für die Chemnitzer war es bis dahin der größte Einsatz dieser Art.

Wann die Ermittlungen abgeschlossen sein werden, lässt sich derzeit nicht sagen. Die Ermittlungsakten liegen laut Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart noch bei der Polizei. (DA/mf/sol)

