Ermittlungen für Regenwassergebühr Der Abwasserverband wird ein Büro mit vorbereitenden Arbeiten beauftragen. Ziel ist, die neue Gebühr 2018 einzuführen.

© Symbolfoto: dpa

Was die Einwohner von Waldheim und Hartha längst haben, bekommen jetzt auch die Leisniger. Ab Januar 2018, so der Plan, sollen die Abwassergebühren getrennt nach der Entsorgung von Ab- und Niederschlagswasser berechnet werden. Dafür bedarf es aber entsprechender Berechnungsgrundlagen. Diese wiederum müssen die Mitarbeiter des Abwasserzweckverbandes (AZV) Leisnig beziehungsweise ein beauftragter Dienstleister in den nächsten Wochen zusammenstellen.

Eine Grundlage ist die Überfliegung der Grundstücke. Auf deren Basis werden die Grundstückseigentümer dann um Unterstützung und Selbstauskunft über verschiedene Dinge gebeten. Dabei geht es unter anderem um versiegelte Flächen, die aus der Luft besser zu erkennen sind als am Boden stehend, und wie das Regenwasser bisher abgeleitet wird.

Doch ehe die Besitzer von Grundstücken diese Post vom AZV erhalten, wird ein Büro die Vorarbeit leisten und die Flächen ermitteln. Den Auftrag dafür vergeben die Vertreter der Mitgliedskommunen des Verbandes bei ihrer nächsten Sitzung am 8. Juni um 10 Uhr im Büro des Leisniger Bürgermeisters. Außer dieser Vorbereitung müssen dann noch eine neue Kalkulation für die Jahre ab 2018 erarbeitet und die Gebührensatzung entsprechend geändert werden. Bislang arbeitet der AZV mit einer Mischkalkulation. In Zukunft wird die Abwasserbehandlung und die Entsorgung von Regenwasser gesondert erfasst und abgerechnet. Das verlangt die Rechtsaufsicht inzwischen. Auch ist es eine Forderung vom AZV „Untere Zschopau“, um wegen eines möglichen Zusammengehens beider Verbände wieder ins Gespräch zu kommen. Denn nur so herrschen in beiden jetzt noch eigenständigen Verbänden einheitliche Abrechnungsmodalitäten.

Außer dieser Auftragsvergabe stehen bei der Sitzung am 8. Juni noch sechs weitere Auftragsvergaben an. Dabei handelt es sich ausschließlich um Planungsleistungen. Die betreffen das Erneuern von Kanälen, und zwar in der Gorschmitzer Gasse, der Lichtenberg- und Ziegelgasse, der Brösener Gasse und der Eintracht sowie im Ortsteil Brösen in der Gasse. Die Tiefbauarbeiten in der Altstadt will der Verband als nächstes angehen. Die Kommune hat für die im Anschluss nötige Straßenerneuerung bereits Geld kalkuliert.

Zur AZV-Sitzung in der kommenden Woche gibt es für Anwohner im Verbandsgebiet wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dem schließt sich dann der eigentliche Beratungsteil an.

