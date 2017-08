Ermittlungen eingestellt Ende Mai fanden Polizisten in einer Bautzener Wohnung eine Leiche. Was dort genau passiert war, bleibt unklar.

Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen zum Tod eines 49-Jährigen eingestellt. © Uwe Soeder

Nach dem grausigen Fund einer verwesten Leiche in einer Wohnung in Gesundbrunnen Ende Mai hat die Staatsanwaltschaft inzwischen die weiteren Ermittlungen eingestellt. Die Beamten gehen inzwischen davon aus, dass es sich um den Bewohner handelt, Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden am Tod des 49-jährigen Mannes habe es so weit nicht gegeben. Die Staatsanwaltschaft schränkt allerdings zugleich ein, dass sich angesichts des Zustands der verwesten Leiche die Begutachtung durch die Rechtsmedizin schwierig gestaltet habe. Eine sichere Todesursache konnte daher nicht bestimmt werden.

Offenbar hatte der Tote seit Wochen tot in der Wohnung an der Albert-Einstein-Straße gelegen. Erst als sich Nachbarn über den Gestank beschwerten, rief ein Hausmeister die Polizei. Die Beamten stießen in der Wohnung auf die mumifizierte Leiche. Im Briefkasten wurden noch Zeitungen aus dem September 2016 gefunden. (SZ/sko)

zur Startseite