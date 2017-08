Ermittlungen bei Weißeritztalbahn Ein Junge ist bei der Fahrt mit der Schmalspurbahn von einem Schild verletzt worden. Wie konnte das passieren?

Eine ganze Menge Schilder stehen entlang der Strecke der Weißeritztalbahn, auch, um die vielen Querungen von privaten und öffentlichen Wegen abzusichern.

Nachdem vor einigen Tagen ein junger Fahrgast ein Schild mit dem Kopf gestreift und sich dabei verletzt hatte, hat die Polizei am Montag die Strecke genau vermessen.

Zwei Polizisten haben am Montagvormittag die Kellerkurve in Obercarsdorf vermessen. Sowohl die Bundesstraße als auch die Trasse der Weißeritztalbahn haben sie exakt aufgenommen. Sie hielten sich zwar bedeckt, was ihren Auftrag und das Ziel ihrer Messarbeiten angeht. Aber es liegt nahe, dass es sich hier um Ermittlungen wegen eines Unfalls auf der Weißeritztalbahn handelt.

Der war am Dienstag, dem 1. August, passiert. Damals war ein zehnjähriger Junge mit seinen Großeltern in der Bahn in Richtung Dippoldiswalde unterwegs. In Obercarsdorf hat er aus dem geöffneten Fenster geschaut, wie die Polizei in einer Pressemitteilung informierte. Dabei ist er mit dem Kopf gegen ein Schild gestoßen, das an der Bahnstrecke steht. Bei diesem Zusammenstoß hat der Junge sich so schwer am Kopf verletzt, dass er nach Dresden ins Krankenhaus gebracht werden musste, er wurde stationär aufgenommen.

Die Polizei hat danach Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Sie hat vergangenen Mittwoch einen Aufruf veröffentlicht, um Zeugen für den Unfall zu finden. Vor allem weitere Fahrgäste des Vormittagszugs, der am 1. August in Richtung Dippoldiswalde gefahren ist, könnten bei der Aufklärung des Unfallhergangs helfen.

Kein ähnliches Vorkommnis

Roland Richter, der Geschäftsführer der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft, welche die Weißeritztalbahn betreibt, liegen noch keine Erkenntnisse zu dem Fall vor. Er sagt: „Ich bitte um Verständnis, dass ich keine Angaben machen kann, solange die Ermittlungen noch laufen.“ Auch Ralf Kempe, der Vorsitzende der IG Weißeritztalbahn, äußert sich nicht zu dem Fall. Er weiß auch von keinem ähnlichen Vorkommnis seit dem Wiederaufbau, weder auf dem Abschnitt von Freital bis Dippoldiswalde noch auf dem Teilstück bis Kipsdorf, das seit Juni wieder in Betrieb ist.

Karl-Günter Schneider (CDU), der Ortsvorsteher von Obercarsdorf, sagt: „Wir freuen uns ja, dass die Bahn wieder fährt, und auch über jeden Fahrgast, der irgendwo Station macht. Aber wie es zu einem solchen Unfall gekommen ist, kann ich mir nicht erklären. Eigentlich steht ja an jedem Fenster, dass man sich nicht hinauslehnen darf.“ So kann auch er nur abwarten, was die Ermittlungen der Polizei bringen.

Schilder müssen entlang der Bahnstrecke zur Sicherheit von Bahn- und Straßenverkehr stehen. In Obercarsdorf überquert die Bahn auf weniger als einem halben Kilometer die Bundesstraße, den Weißeritzweg, zwei Zufahrten zur Dorfstraße und mehrere private Grundstückszufahrten. Immer sind diese Übergänge mit Andreaskreuzen oder anderen Schildern abgesichert. An einer Einfahrt zur Dorfstraße ist der Pfosten des Andreaskreuzes nur 1,60 Meter von der Schiene entfernt. Das Kreuz ragt noch etwas weiter in Richtung Bahn. Die anderen Schilder sind 1,80 Meter oder noch deutlich mehr von den Schienen entfernt. Wie hier ein Junge, der in der Bahn mitfährt, ein solches Schild berühren kann, das müssen nun die Ermittlungen ergeben.

Die Polizei hat einen Gutachter eingeschaltet, wie ihr Sprecher Thomas Geithner informierte. Der hat gestern auch den betreffenden Waggon vermessen und ist bereits die Strecke einmal abgefahren, ob ein Schild eventuell verbogen ist oder schief steht und dadurch zu nahe an den Zug heranreicht. Eine solche Ursache würde den Bahnbetreiber in die Verantwortung bringen. Auch die Vermessungsarbeiten stehen damit im Zusammenhang.

Die andere mögliche Ursache liegt bei dem Jungen und seinen Großeltern, die ihn beaufsichtigten. Wenn die Schilder vorschriftsmäßig genug Abstand vom Waggon hatten, dann muss sich der Junge ja weit aus dem Fenster gelehnt haben, was verboten ist. Dann wären die Großeltern in der Verantwortung, weil sie die Aufsichtspflicht für den minderjährigen Jungen gehabt haben.

