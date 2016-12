Ermittlung wegen erhängter Puppe Nicht nur in Roßwein, sondern auch in verschiedenen Orten des Erzgebirgskreises gibt es ähnliche Vorfälle.

Kein Einzelfall: eine ausgestopfte Menschen-Attrappe. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. © DREIFILM Medienproduktion

Strohpuppen in Einwegoveralls, an denen Zettel mit fremdenfeindlichen Schriftzügen angebracht waren, hat die Polizei zu Beginn der Woche in verschiedenen Orten des Erzgebirgskreises festgestellt. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich bereits am Sonntag, 27. November, in Roßwein. Gegen 6.15 Uhr wurde eine an der Brücke zwischen Goldborn- und Stadtbadstraße hängende, täuschend echt aussehende Reanimationspuppe von der Polizei sichergestellt. „Die Ermittlungen in dem Fall dauern an, weshalb ich derzeit keine näheren Angaben machen kann“, erklärte Rafael Scholz, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz, am Dienstag auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers. (sol)

