Ermittler untersuchen gesunkenes Auto

Kein Unfall, keine Straftat: Der Mann, der am Freitag aus seinem Auto in der Kiesgrube Leuben geborgen wurde, hat offenbar Selbstmord begangen. Davon gehen derzeit die Ermittler aus, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Anhaltspunkte auf äußere Umstände gebe es nicht. Trotzdem habe der Oberstaatsanwalt eine Obduktion des Leichnams angeordnet, um die genauen Todesumstände zu klären. Außerdem werde das Fahrzeug, ein schwarzer Mitsu-bishi Colt, untersucht.

Das Auto konnte am späten Freitagabend vom Technischen Hilfswerk (THW) aus dem See gezogen werden. Dafür musste ein spezieller Kran antransportiert werden. Die Identität des Mannes ist bereits geklärt. Es handelt sich um einen 61-jährigen Dresdner. Der Wagen trug zwar ein Münchener Kennzeichen, war jedoch auf den Dresdner zugelassen.

Passanten hatten den zur Hälfte im Wasser versunkenen Pkw am Freitag gegen 14.45 Uhr unterhalb der Pirnaischen Landstraße entdeckt. (SZ/sr)

