Ermittler suchen Zeugen Ein Fußgänger soll einen Autofahrer provoziert und dann zugeschlagen haben. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Im Polizeibericht vom Dienstag berichtete die Polizeidirektion Chemnitz über eine Auseinandersetzung in der Döbelner Albertstraße, bei der ein 33-Jähriger leicht verletzt wurde. Der etwa 45- bis 50-jährige unbekannte Täter verließ den Tatort in Richtung Waldheimer Straße. Zur Tatzeit sollen mehrere Passanten im Bereich unterwegs gewesen sein. Diese könnten wichtige Zeugen für die weiteren Ermittlungen sein. Die Polizei in Döbeln bittet deshalb unter der Telefonnummer 03431 659 0 um Hinweise zum Geschehen. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Straftat in Zusammenhang stehen könnten? Wer kann Hinweise zum unbekannten Täter geben? (SZ)

