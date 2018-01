Ermittler suchen Brüderpaar Das Duo wird seit Weihnachten vermisst. Die Polizei bittet jetzt die Öffentlichkeit um Hinweise.

Region. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach zwei 13 und 14 Jahre alten, aus Weißrussland stammenden Brüdern. Der jüngere der beiden war in einer Jugendhilfeeinrichtung in Finsterwalde (Landkreis Elbe-Elster) untergebracht, der ältere Bruder in einer Einrichtung in Berlin. Beide wurden in ihren jeweiligen Unterkünften zuletzt am 23. Dezember gesehen. Seither ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die Ermittler vermuten, dass beide nun gemeinsam unterwegs sind. Bei den Jungen handelt es sich um den 13-jährigen Nikolai P. und den 14-jährigen Ruslan P.

Nikolai ist circa 1,60 Meter groß, von schlanker Gestalt und trägt kurze schwarze Haare. Bekleidet war der Vermisste zuletzt mit einer blauen Hose, einer schwarzen Sweat- und einer grünen Winterjacke. Ruslan ist etwa 1,65 Meter groß, ebenfalls schlank und hat kurze blonde Haare. Zur Bekleidung und den mitgeführten Gegenständen liegen keine Infos vor. (SZ)

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Elbe-Elster in Finsterwalde telefonisch unter 03531 7810 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

