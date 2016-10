Ermittler rollen ungeklärte Fälle neu auf Nach dem Fund von DNA von Uwe Böhnhardt am Fundort von Peggy rollen Ermittler einen ungeklärten Kindsmord neu auf - damals stand Böhnhardt schon einmal im Visier der Polizei.

Am Fundort der Leiche des 2001 verschwundenen und getöteten Mädchens Peggy (r) sind DNA-Spuren des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt (l) gefunden worden.

Ein blauer Kunststoff-Sack liegt in einem Waldstück bei Rodacherbrunn (Thüringen), in dem Skelettteile von Peggy gefunden worden waren.

Mundlos und Böhnhardt töteten sich den Ermittlern zufolge im Herbst 2011 nach einem Banküberfall, um einer drohenden Festnahme zu entgehen. In diesem Wohnwagen in Eisenach wurden ihre Leichen gefunden.

Wegen der Entdeckung von DNA-Spuren des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt am Fundort der getöteten Schülerin Peggy wird mindestens ein Kindsmord erneut geprüft. „Es gab einen Tod eines neunjährigen Kindes in den neunziger Jahren in Jena und da war Herr Böhnhardt und sein Name schon einmal im Visier und das müssen wir alles viel, viel gründlicher betrachten“, sagte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Freitag in Berlin. Der stellvertretende Leiter der Staatsanwaltschaft Gera, Steffen Flieger, bestätigte am Freitag eine neue Untersuchung zum Tod des neunjährigen Bernd im Jahr 1993.

Böhnhardt war von einem selbst in Verdacht geratenen Schulfreund des Mordes an dem Kind bezichtigt worden. Der mutmaßliche Terrorist war 1993 wegen des Kindsmordes in Jena vernommen worden, wie Ramelow vor einer Sitzung des Bundesrates sagte. Bislang ist unklar, ob Böhnhardt überhaupt in die Ermordung der beiden Kinder verstrickt war.

Der neunjährige Bernd war im Juli 1993 zunächst verschwunden. Zwölf Tage später war seine Leiche tot am Ufer der Saale in einem Gebüsch gefunden worden. Nach Angaben von Flieger gibt es in diesem Fall keine unausgewerteten DNA-Spuren mehr. Nach den bislang geführten Ermittlungen komme Böhnhardt nicht als Täter in Betracht. „Mord verjährt nicht und deshalb bleiben auch die Spuren, die man gesichert hat, bis zum Schluss aufgehoben“, sagte Flieger. Blutspuren beispielsweise würden tiefgefroren und könnten auch Jahre später noch einmal neu untersucht und mit neuen DNA-Spuren abgeglichen werden.

Wie viele ungeklärte Todesfälle bei Kindern es im Verantwortungsbereich der Staatsanwaltschaft Gera gibt, konnte Flieger nicht sagen. Bekannt ist der Fall der zehnjährigen Ramona Kraus aus Jena-Winzerla, die im August 1996 verschwand. Im Januar 1997 wurden in einem Waldstück bei Eisenach die Leiche des Mädchens und ihr Schulranzen entdeckt.

Am Donnerstag war bekanntgeworden, dass am Fundort der Skelettteile des 2001 verschollenen Mädchens aus Oberfranken Genmaterial von Böhnhardt entdeckt worden war. Dieses habe sich an einem Gegenstand befunden. Einzelheiten zu dem Spurenträger teilten die Ermittler am Freitag nicht mit. Er sei im Juli „in direktem Zusammenhang“ mit der Entdeckung der Skeletteile aufgefunden worden, berichtete der Leitende Oberstaatsanwalt Herbert Potzel in Bayreuth. Nach „Spiegel“-Informationen handelt es sich um ein Stück Stoffdecke.

Chronologie: Die NSU-Mordserie und der Fall Peggy

Vor mehr als 15 Jahren verschwand die kleine Peggy aus Oberfranken. Acht Monate zuvor hatte die Mordserie der Terrorgruppe NSU begonnen. Nun wird eine Verbindung zwischen den beiden Fällen geprüft. Ein Rückblick: Januar 1998: Nach einer Razzia in ihrer Bombenwerkstatt in Jena tauchen Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe unter. September 2000: Die Mordserie beginnt: Mundlos und Böhnhardt erschießen den türkischen Blumenhändler Enver Simsek in Nürnberg. Mai 2001: Die neunjährige Peggy aus Lichtenberg verschwindet auf dem Heimweg von der Schule. Suchaktionen bleiben ohne Erfolg. Juni 2001: Der Türke Abdurrahim Özüdogru wird in seiner Änderungsschneiderei in Nürnberg erschossen. Sein Landsmann Süleyman Tasköprü stirbt in Hamburg. August 2001: Mord an dem Gemüsehändler Habil Kilic in München. Februar 2004: In Rostock wird der Imbiss-Verkäufer Mehmet Turgut erschossen. April 2004: Fast drei Jahre nach seiner Festnahme wird ein geistig behinderter Mann wegen Mordes an Peggy zu lebenslanger Haft verurteilt. Juni 2004: Eine Nagelbombe explodiert in der Kölner Keupstraße. Mehr als 20 Menschen werden verletzt, einige lebensgefährlich. Juni 2005: Mord an dem Imbiss-Inhaber Ismail Yasar in Nürnberg. Wenige Tage später stirbt der Grieche Theodoros Boulgarides in seinem Münchener Schlüsseldienst. April 2006: In Dortmund wird der türkischstämmige Kioskbetreiber Mehmet Kubasik erschossen. Zwei Tage später treffen tödliche Schüsse Halit Yozgat in seinem Kasseler Internet-Café. April 2007: Die Täter erschießen in Heilbronn die Polizistin Michèle Kiesewetter. Ihr Kollege wird schwer verletzt. September 2010: Im Fall Peggy widerruft ein wichtiger Belastungszeuge seine Aussage und erhebt schwere Vorwürfe gegen die Ermittler. November 2011: Sparkassen-Überfall in Eisenach. Böhnhardt und Mundlos verstecken sich in einem Wohnmobil. Den Ermittlern zufolge erschießen sie sich, als die Polizei sie entdeckt. Zschäpe zündet die gemeinsame Wohnung in Zwickau an, kurz darauf stellt sie sich in Jena. Mai 2013: In München beginnt der Prozess gegen die Terrorgruppe. April 2014: Auf Anordnung des Landgerichts Bayreuth beginnt im Fall Peggy das Wiederaufnahmeverfahren. Bald darauf wird der zu Unrecht Verurteilte freigesprochen. Februar 2015: Die Staatsanwaltschaft Bayreuth stellt ihre Ermittlungen im Fall Peggy ein. Ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wird aber aufrechterhalten, um mögliche Spuren weiterzuverfolgen. Juli 2016: Ein Pilzsammler findet in einem Wald im thüringischen Landkreis Saale-Orla Skelettreste. Die Ermittler teilen mit, sie stammten „höchstwahrscheinlich" von Peggy. 13. Oktober 2016: Polizei und Staatsanwaltschaft teilen mit, dass am Fundort der sterblichen Überreste von Peggy DNA-Spuren des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt gefunden wurden.

Der brisante DNA-Treffer sei erst im Laufe dieser Woche bekannt geworden, teilte Polizeisprecher Jürgen Stadter mit. Die Ermittler rechnen nun mit langwierigen Ermittlungen zu dem Fall. „Es gibt eine Vielzahl von Aufgaben“, sagte Potzel. Geprüft werden müsse dabei auch, ob möglicherweise eine Verunreinigung den DNA-Treffer ausgelöst haben könnte.

Angesichts des brisanten Fundes sprach Bundesinnenminister Thomas de Maizière von einem bemerkenswerten Ergebnis der Kriminaltechnik. „Dass jetzt der Verdacht besteht, dass einer der NSU-Terroristen auch noch der Mörder der kleinen Peggy sein könnte, ist unfassbar“, sagte der CDU-Politiker in Wiesbaden.

Am 2. Juli war ein Pilzsammler in einem Waldstück im Saale-Orla-Kreis in Thüringen auf Teile von Peggys Skelett gestoßen - nur rund 15 Kilometer vom Heimatort des Mädchens entfernt. Nach dem Fund der Skelettteile hatten Ermittler das Gebiet wiederholt durchkämmt. Erst Ende September war das Waldstück erneut durchsucht worden.

Nach Angaben des Bundeskriminalamtes (BKA) wurde an Kindersachen aus dem im Jahr 2011 ausgebrannten Wohnmobil der mutmaßlichen NSU-Terroristen keine DNA-Spur der toten Peggy entdeckt. Dies teilte BKA-Präsident Holger Münch mit. Das BKA habe etwa eine Sandale untersucht. Es sei zwar eine weibliche DNA gesichert worden, aber nicht die von Peggy.

Die Neunjährige war zehn Jahre zuvor - im Mai 2001 - im nordbayerischen Lichtenberg auf dem Heimweg von der Schule verschwunden. Klar ist für die Ermittler, dass der Fundort der Skelettteile nicht der Tatort war. Wie lange Peggy nach dem Verschwinden noch gelebt hat, war aber unklar. Die Knochen seien Peggy im Alter von neun Jahren zuzuordnen, stellte Potzel klar. Offen ist auch, wie lange die Skelettteile in dem Wald gelegen haben.

Der Rechtsextremist Böhnhardt gehörte dem „Nationalsozialistischen Untergrund“ (NSU) an. Mit seinem mutmaßlichen Komplizen Uwe Mundlos soll er jahrelang unerkannt gemordet haben - hauptsächlich Menschen mit ausländischen Wurzeln. Mundlos und Böhnhardt töteten sich den Ermittlern zufolge im Herbst 2011 nach einem Banküberfall, um einer drohenden Festnahme zu entgehen. Die mutmaßliche Mittäterin Beate Zschäpe stellte sich der Polizei. Seit fast dreieinhalb Jahren muss sie sich vor dem Münchner Oberlandesgericht verantworten.

Der Prozess wird erst einmal wie geplant fortgesetzt. Mehrere Anwälte von Angehörigen der NSU-Opfer und Mitglieder diverser Untersuchungsausschüsse in Landtagen und im Bundestag haben indes schon Fragen aufgeworfen oder Beweisanträge angekündigt. Dabei geht es etwa darum, was Zschäpe zum Fall Peggy sagen könnte, ob es Zusammenhänge mit Vorwürfen des Kindesmissbrauchs gibt und ob alle ungeklärten Fälle, bei denen Kinder und Menschen mit Migrationshintergrund zu Tode gekommen seien, mit der DNA der mutmaßlichen NSU-Terroristen abgeglichen werden. (dpa)

