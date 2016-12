Ermittler prüfen Brandursache Am Dienstag geriet ein Auto samt Schuppen in Tharandt in Brand. Die Ursache gibt noch Rätsel auf.

Tharandt. Nach dem Brand eines Autos und eines angrenzenden Schuppens im Tharandter Ortsteil Fördergersdorf, sind die Untersuchungen am Brandort abgeschlossen. Wie die Polizei auf SZ-Nachfrage mitteilt, können aber noch keine abschließenden Aussagen zur Brandursache getroffen werden. Auch zur Höhe des entstandenen Schadens ist noch nichts Näheres bekannt.

Am Dienstagmittag war auf einem Grundstück ein Transporter in Brand geraten. Das Feuer griff auf einen angrenzenden Schuppen über. „Das Fahrzeug stand direkt zwischen dem Schuppen und einer Doppelgarage, es war nicht viel Platz“, sagt Andreas Tienelt, Leiter der Stadtfeuerwehr Tharandt. Die Einsatzkräfte hätten das Feuer nach rund zwei Stunden vollständig gelöscht. Der Transporter brannte bei dem Feuer völlig aus. Der Schuppen, in dem Holz lagerte, nahm nur äußerlich Schaden. Verglichen mit den anderen Einsätzen dieses Jahr, hätte es sich laut Tienelt um einen Brand mittlerer Größe gehandelt. (SZ/cb)

