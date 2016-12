Erlös des Riesenstollens geht an Schillers Schüler

Der Theaterverein Schillers Schüler der Friedrich-Schiller-Oberschule in Neustadt kann sich über ein vorweihnachtliches Geschenk freuen. Die Theaterleute bekommen rund 200 Euro von der Stadt Neustadt überreicht. Das Geld ist beim diesjährigen Weihnachtsmarkt in Neustadt zusammen gekommen – durch den Verkauf des Riesenstollens. Das Gebäck wird traditionell von der Bäckerei Gierig aus Neustadt gesponsert. Der Erlös wird jedes Jahr für einen guten Zweck gespendet. Dieses Mal für den Theaterverein. Dieser kann das Geld gut gebrauchen. Denn im Mai dieses Jahres stand der Theaterfundus nach einem heftigen Unwetter unter Wasser. Starkregen drang damals über die Fenster in den Keller der Neustädter Oberschule ein. Etwa 20 Zentimeter hoch stand das Wasser. Viele Kostüme, Möbel und Requisiten wurden dadurch zerstört. Vor allem Schuhe waren nicht mehr zu retten. Mit dem Geld kann nun Nachschub gekauft werden. (SZ/kat)

