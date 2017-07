Erlkönig im Müglitztal erwischt SZ-Leser Reinhard Hasler ist überzeugt: Er hat den kommenden Audi A 8 gesehen. Wie er ihn vor die Linse bekam.

Ein Erlkönig fährt hier durch Schlottwitz. SZ-Leser Reinhard Hasler ist sich sicher, dass er hier den kommenden Audi A 8 vor die Linse bekommen hat. © Reinhard Hasler

Reinhard Hasler war sich erst nicht ganz sicher: Ist das der neue Audi A 8, den er da in Glashütte am Straßenrand gesehen hat? Hasler kam gerade aus dem Gebirge und sah das Auto am Ortsausgang von Glashütte am Straßenrand stehen. Vor allem fiel die merkwürdige Gestaltung auf: weiß mit schwarzen Wirbeln und Strichen über das ganze Fahrzeug.

Hasler kennt das aber aus Berichten über andere Erlkönige. Auch die Heckscheibe und die hinteren Seitenscheiben waren mit Folie überklebt. Hier kommt es vor allem darauf an, dass man keine Details der Sitze oder des Lenkrads erkennen kann. Erlkönige ist ein Begriff für die Prototypen von Autos, die noch nicht offiziell vorgestellt wurden. Diese Neuheiten tarnen die Autofirmen mit verschiedenen Tricks, damit man die Konturen und Feinheiten der Gestaltung nicht so gut erkennen kann. Sie wollen ja die Neugierde auf das kommende Modell erhalten. Wenn es dann offiziell vorgestellt wird, soll nicht schon alles bekannt sein. Andererseits müssen sie die Fahrzeuge möglichst gründlich auch im normalen Straßenbetrieb testen. Dafür hatte Audi sich offenbar eine Strecke im Osterzgebirge ausgesucht. Reinhard Hasler sah das Auto im Vorbeifahren und wurde aufmerksam. „Aber extra zurückfahren wollten wir nicht“, sagt er.

Wenig später stand er in Schlottwitz vor der Bäckerei und sah, dass hinter ihm mehrere Autos kamen, darunter wieder der helle Audi mit der merkwürdigen Gestaltung. „Da habe ich das Handy gezückt und schnell einige Fotos davon gemacht“, erzählt der Reinhardtsgrimmaer. Es ging ihm darum, sicherzustellen, dass es überhaupt ein Erlkönig ist. Er hat sich die Fotos mit Freunden angesehen. Als auch ein junger Autoliebhaber im Bekanntenkreis sich sicher war: Das ist der neue A 8, hat Hasler das Bild auch an die Sächsische Zeitung geschickt.

Einige Details der Frontpartie und der Scheibenwischer haben den Kennern diese Sicherheit gegeben. Auch das Kennzeichen ist ein Hinweis: Neuburg an der Donau. Das ist der Nachbarlandkreis von Ingolstadt, dem Hauptsitz von Audi.

