Erler will einen Hebammenkreißsaal Der ehemalige Rathauschef von Bischofswerda will sich für eine alternative Entbindungsmöglich- keit in Schiebock einsetzen.

Andreas Erler (CDU) sitzt als Kreisrat im Aufsichtsrat der Oberlausitz-Kliniken. © Thorsten Eckert

Bischofswerda. Der ehemalige Oberbürgermeister von Bischofswerda, Andreas Erler (CDU), unterstützt die Idee der SPD, einen Hebammenkreißsaal einzurichten. „Für die Stadt und den Raum Bischofswerda innerhalb des westlichen Teils des Landkreises bis hinein in den ostelbischen Teil des Nachbarlandkreises wäre es gut, eine Form der Entbindungsmöglichkeit in Bischofswerda zu haben“, sagt er. Das einstige Stadtoberhaupt wehrt sich damit gegen die Feststellung, er würde die Entscheidung der Oberlausitz-Kliniken verteidigen. Das hatte die SZ als Überschrift für einen entsprechenden Beitrag gewählt.

Andreas Erler ist als CDU-Kreisrat eines der Mitglieder des Aufsichtsrates der Oberlausitz-Kliniken. Es stand deshalb die Frage im Raum, welchen Einfluss er auf die Entscheidung hatte. Dabei kam heraus, dass der Aufsichtsrat zwar zeitig informiert wurde, aber kein Mitspracherecht hatte. Die Geschäftsführung hatte Mitte Oktober verkündet, die Klinik unter anderem wegen Personalmangel schließen zu müssen. Mittwoch soll so weit sein. „Wenn aus Gründen, die die Geschäftsführung und der Gesellschafter (der Landkreis, d. Red.) zu vertreten haben, die Aufrechterhaltung der Geburtenabteilung absolut nicht möglich ist, muss nach anderen Möglichkeiten gesucht werden. Ich will damit erreichen, dass Entbindungen auch zukünftig in Bischofswerda möglich sind“, erklärt Andreas Erler. (SZ/pre)

zur Startseite