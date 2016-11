Erleichterung beim HVO Cunewalde Präsident Thorsten Edelmann sieht sich auch als Moderator.

Handball-Sachsenliga Männer. Die Männer des HV Oberlausitz Cunewalde haben in der Handball-Sachsenliga einen eminent wichtigen Heimsieg gelandet. Gegen die HSG Neudorf-Döbeln (6.) gewannen die Schützlinge von Trainer Carsten John mit 28:26 (14:13). Der HVO steht damit auf Platz zehn.

Wie in der vergangenen Saison gab es auch diesmal ein Herzschlagfinale. Die über 250 Zuschauer erlebten dabei ein Wechselbad der Gefühle. „Wir sind ordentlich in die Begegnung gekommen und haben unsere Vorgaben gut umgesetzt“, zeigte sich HVO-Coach John sichtlich erleichtert. „Nach dem 5:4 haben wir ein wenig die Kontrolle verloren und die Gästen konnten sich eine Zwei-Tore-Führung erarbeiten.“ Diese Führung hielt bis zum 10:12, ehe die Hausherren beim 13:13 ausgleichen konnten. Mit dem 14:13 gelang kurz vor der Pausensirene nach langer Zeit wieder eine Führung. Vor allem Torhüter Marcel Bergner zeigte im Zusammenspiel mit seiner Abwehrreihe eine klare Leistungssteigerung gegenüber den Vorwochen.

Torhüter bekommen Extralob

„Mit Hereinnahme von Stefan Hühn haben wir in der Abwehr mehr Wirkung erzielen können und den Angriffsfluss der Gäste eindämmen können. Im Angriff hat sein Kreisläufer-Kollege Gary Biele mit starker Präsenz und Durchsetzungsvermögen für wichtige Treffer gesorgt“, freute sich der Trainer. Im zweiten Spielabschnitt erwischte die Cunewalder Mannschaft dann einen Start nach Maß. Binnen weniger Minuten wurde der Vorsprung auf fünf Treffer hochgeschraubt. Daniel Schmidt und Marcus Noack erzielten in dieser Phase wichtige Tore. (20:15). Beim 21:16 verpasste man die Führung weiter auszubauen.

Drei schnelle Gegentreffer innerhalb von 90 Sekunden sorgten binnen kurzer Zeit für blankes Entsetzen. „Mit leichten Ballverlusten haben wir einfache Gegenstöße zugelassen und Döbeln wieder stark gemacht.“ Die Aufholjagd der Gäste gipfelte mit fünf Toren nacheinander (21:21). Die HVO-Mannen zogen dann wieder auf beim 26:23 davon, aber Döbeln Neustadt ließ nicht locker und kam wieder auf einen Treffer Abstand heran. In Unterzahl spielend gelang dem HVO zwar das 27:25, aber den Gästen glückte erneut der Ausgleich.

Nervenanspannung bis zum Ende

Der „Nervenkrieg“ ging weiter. Nach dem passiven Vorwarnzeichen 30 Sekunden vor Schluss nutzte man die Möglichkeit der letzten Auszeit. Anschließend profitierte der HVO von einer Hinausstellung der Gäste, womit 17 Sekunden vor ultimo das Zeitspiel aufgehoben wurde. Eigentlich hätte der HVO die Zeit herunterspielen können, doch Kai Vogt fasste sich ein Herz und netzte fünf Sekunden vor Spielende zum 28:26 ein. „Ein wichtiger Sieg, der uns etwas den Druck nimmt. Ein Kompliment an die Teamleistung und auch an die zuletzt kritisierten Torhüter“, sagte Trainer Carsten John. „Wir dürfen uns jetzt nicht ausruhen, sondern müssen weiter Gas geben. Schon nächste Woche wartet in Radeburg das nächste schwere Spiel auf uns.“ (fs)

Es spielten: Bergner, Anys, Kaiser, Mühlan, Hühn, Aßmann, Vogt/2, Schwensow/2, Noack/2, Tom Baugstatt/6, Tim Baugstatt/4, Schmidt/4, Biele/5, Michel/3.

