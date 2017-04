Erleichterung bei Chemie-Arbeitern Schill & Seilacher kann weiter am Wiederaufbau einer havarierten Produktionsanlage planen. Pirna stellt allerdings weitreichende Sicherheitsforderungen.

Mitarbeiter des Chemiewerks Schill & Seilacher und Familienangehörige, rund 150 waren es insgesamt, demonstrierten vor dem Rathaus für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Zu der Aktion hatten die Gewerkschaft Bergbau, Chemie Erden, die Unternehmensleitung und der Betriebsrat eingeladen. © Marko Förster

Das Chemieunternehmen Schill & Seilacher ist beim Wiederaufbau der umstrittenen Produktionsanlage P1 einen wichtigen Schritt weiter. Pirnas Stadträte gaben am Donnerstagabend mit großer Mehrheit das städtische Einverständnis zum laufenden Bauantragsverfahren.

Allerdings stellt Pirna Bedingungen: Das Gebäude um die Anlage soll so ertüchtigt werden, dass es im Fall einer Havarie standsicher bleibt, alle Empfehlungen aus einem aktuellen Sicherheitsgutachten müssen beachtet, alle für das Werk laufenden Bauverfahren vor Inbetriebnahme der Anlage abgeschlossen sein. Auf Wunsch der Stadträte ist in die Genehmigung explizit auch hineinformuliert, dass das Einvernehmen als gegenstandslos gilt, sollte eine dieser Bedingungen nicht erfüllt werden.

Schill & Seilacher möchte im Pirnaer Werk eine Anlage wieder in Betrieb nehmen, die seit einer schweren Explosion Anfang Dezember 2014 von den Behörden stillgelegt ist. Die Geschäftsführung macht geltend, dass die Wirtschaftlichkeit des Werks an der Mischkessel-Anlage hänge.

Noch im Februar hatte die Stadtverwaltung dem Stadtrat empfohlen, den Wiederaufbau der Anlage zu untersagen. Pirna sah Gefahr für Leib und Leben der Anwohner und machte diese Sicherheitsbedenken öffentlich. Das Unternehmen war gezwungen, zu reagieren, lud Anwohner und Stadträte ein, präsentierte ein Sicherheitsgutachten und erläuterte geplante Verbesserungen in der Anlagentechnik und dem Sicherheitskonzept. Ein Unfall wie 2014 sei künftig ausgeschlossen, da man weder das damals getestete Verfahren noch bestimmte Ausgangsstoffe in Pirna wieder einsetzen werde, so das Unternehmen.

Anwohner ernüchtert

Die Stadtverwaltung wertet ihre Strategie als Erfolg. „Wir geben dem Unternehmen nun Auflagen mit auf den Weg, die zuvor nicht zur Debatte standen“, sagt Pirnas Stadtsprecher Thomas Gockel. Auch die Unternehmensleitung von Schill & Seilacher zeigt sich zufrieden, wenngleich sie mit dem Bauantrag nun deutlich mehr Aufwand haben dürfte als geplant. Rüdiger Ackermann, Gesamtgeschäftsführer von Schill & Seilacher, deutete nach der Ratssitzung am Donnerstagabend an, auf die Forderungen der Stadt eingehen zu wollen. „Wir sind erleichtert, dass sich Pirna zum Erhalt der Arbeitsplätze bekennt“, sagte er. Das Unternehmen wird nun weiter am Bauantrag arbeiten.

Ernüchtert zeigten sich hingegen Anwohner des Chemiewerks in Pirna-Neundorf. Sie sehen die geplante Wiederinbetriebnahme der Anlage mit Sorge. Bei der Explosion 2014 waren Trümmerteile in Wohnhäuser eingeschlagen.

Gewissheit, dass Pirnas Forderungen tatsächlich bis ins Detail erfüllt werden, gibt es trotz des klaren Ratsbeschlusses momentan noch nicht. Schill & Seilacher müsse nun seine Antragsunterlagen überarbeiten und ergänzen, erläutert Heiko Weigel, als Beigeordneter im Pirnaer Landratsamt und Chef der Bau- und Umweltbehörde Herr über das Genehmigungsverfahren. „Macht das Unternehmen eigene Vorschläge, wird die Stadt erneut über das Einvernehmen entscheiden müssen.“ Kompromisse nicht ausgeschlossen.

Entscheidend sei, dass Schill & Seilacher letztlich alle gesetzlichen Anforderungen erfülle, so der Beigeordnete. Er bestätigt, dass auch das Landratsamt Nachforderungen zum eingereichten Bauantrag habe: „Das Landratsamt konzentriert sich aktuell auf die Auswirkungen, die von der Gesamtanlage ausgehen, auf die sichere Lagerung der verwendeten Stoffe und auf detaillierte Nachweise für jeden einzelnen Produktionsprozess.“

