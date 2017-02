Erlebniswelt Steinreich öffnet in Winterferien

Verschneit liegt die Erlebniswelt Steinreich derzeit eigentlich im Winterschlaf. Aber in den Winterferien öffnet der Familienpark in Rathewalde nun bis zum bis 26. Februar seine Pforten. Querkse, Kobolde und all die Helden aus den Sagen und Legenden der Sächsischen Schweiz werden dafür aus der Winteruhe geholt. Warm angezogen geht es für die kleinen und großen Besucher auf Schatzsuche, in das Labyrinth und auf Entdeckertour. An jedem Dienstag und Donnerstag während der Winterferien lädt das Team zudem in die Bastelstube, wo Holz, Papier und Naturmaterialien bereitliegen, ein. Da Klettern, Spielen und Abenteuer Appetit machen, hat auch das angeschlossene Restaurant Steinbeisser offen. Im März ist die Erlebniswelt dann an allen Wochenenden geöffnet. (SZ)

Geöffnet bis 26. Februar täglich von 10 bis 17 Uhr.

Basteln dienstags und donnerstags von 13 bis 15 Uhr, Unkostenbeitrag 10 Euro pro Kind.

