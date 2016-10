Erlebniswelt erzielt Überschuss

Bild der Krauschwitzer Erlebniswelt mit Geschäftsführer Jörg Funda vom Winter 2013 © André Schulze

Krauschwitz. Im Geschäftsjahr 2015/16 hat die Erlebniswelt Krauschwitz einen Überschuss von rund 17 100 Euro erwirtschaftet. Das ist vom Aufsichtsratsvorsitzenden René Marko und dem Geschäftsführer des Bades Jörg Funda in der jüngsten Sitzung des Krauschwitzer Gemeinderats mitgeteilt worden. Das sei ein riesiger Erfolg im Vergleich zum Vorjahr, in dem das Plus bei gerade einmal knapp 240 Euro gelegen hat. „Es war ein recht spannendes Jahr“, resümiert Jörg Funda. Denn die Erlebniswelt habe den Mindestlohn, eine Fluktuation beim Servicepersonal und den Anstieg der Mehrwertsteuer für die Sauna von sieben Prozent auf 19 Prozent stemmen müssen.

Die positive Tendenz der letzten beiden Jahre dürfe den Gemeinderat jedoch nicht ergebnistrunken machen, warnte Jörg Funda. Denn die Erlebniswelt habe noch einen Rücksack mit Verlusten aus den fünf Jahren zuvor zu tragen. Der Gewinn solle daher dazu verwendet werden, diesen abzutragen. Details zum Jahresabschluss sind vom Erlebniswelt-Geschäftsführer im öffentlichen Teil der Ratssitzung nicht genannt worden. Diese Informationen sind den Räten erst nach Ausschluss der Öffentlichkeit mitgeteilt worden. (bb)

