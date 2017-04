Erlebniswelt entdecken Die Erlebniswelt Stein-Reich an der Basteizufahrt feiert fünfjähriges Jubiläum. Los geht es mit einer großen Ostereierei.

Am 13. April startet die Erlebniswelt Stein-Reich am vorderen Basteiparkplatz in die 5. Saison. © Dirk Zschiedrich

Grund zum Feiern gibt es in der Erlebniswelt Stein-Reich in Rathewalde. Am Gründonnerstag öffnet sie ihre Pforten und startet in ihre fünfte Saison, und das hoffentlich bei bestem Wetter. Vor fünf Jahren bei der Eröffnung schneite und regnete es.

Den Winter über haben die Betreiber an neuen Konzepten und Ideen gearbeitet, die in zahlreiche Veranstaltungen einfließen werden. Los geht es mit der großen Ostereierei am 16. und 17. April. „An diesen beiden Osterfeiertagen laden wir Kinder ein, auf dem Gelände der Erlebniswelt von uns selbst in Handarbeit gefertigte Osternester zu suchen und zu finden“, sagt Karen Trepte, Geschäftsführerin der Stein-Reich Touristik und Beratung GmbH.

Ein neues Konzept gibt es für die Ausrichtung von Firmentagungen und -feiern bis hin zum Businessbrunch. „Bislang feiern vor allem Familien und Kinder ihre Geburtstage bei uns, aber wir wollen auch Firmen die Möglichkeit bieten, ihre Veranstaltungen mal in einem etwas anderen Rahmen durchzuführen“, erklärt Karen Trepte. Wie immer können natürlich auch in der Saison 2017 Schuleinführungen, Zuckertütenfeste oder Jugendweihen gefeiert werden. Lehrer und Erzieher sind mit ihren Klassen und Gruppen gern gesehene Gäste. Dafür hat Karen Trepte neue pädagogische Programme zusammengestellt.

Öffnungszeiten: 13. April bis 31. Oktober täglich 10 bis 18 Uhr. Eintritt sechs Euro für Erwachsene, vier Euro für Kinder oder 15 Euro für die ganze Familie

zur Startseite