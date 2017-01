Erlebnistouren fürs Heideland Um touristische Angebote zu vernetzen, werden Interessenten zu einer Auftaktveranstaltung am Mittwoch eingeladen.

Ein einzelner Anbieter hat es in der Tourismusbranche schwer, sich zu vermarkten. Deshalb sollen nun Erlebnistouren in der Heide- und Teichlandschaft zusammengestellt werden. Wie das laufen soll, darüber sprach die SZ mit Claudia Steglich von der Touristischen Gebietsgemeinschaft mit Sitz in Königswartha.

Frau Steglich, wen wollen Sie mit der Veranstaltung am nächsten Mittwoch erreichen?

Wir wollen alle erreichen, die touristische Angebote bewerben möchten. Sei es, die Vermieter, Gaststättenbetreiber, Vereine mit besonderen Angeboten oder auch die Gemeinden, in deren Gebiet interessante Angebote, zum Beispiel Museen oder Heimatstuben, vorhanden sind. Aber auch alle anderen, denen das Heide- und Teichland am Herzen liegt, und die Plätze empfehlen können, sind herzlich eingeladen.

Was wollen Sie zur Auftaktveranstaltung erreichen?

Wir wollen ja Erlebnistouren entwickeln. Dazu sollen in der Auftaktveranstaltung gemeinsam mit Anbietern der Region und interessierten Akteuren Themen diskutiert und definiert werden, welche in den kommenden Monaten in Workshops vertieft werden. Genuss und Geschmack, Flora und Fauna, Geschichte und Kultur der Sorben – das sind nur einige der Themen, zu denen sich die Mitstreiter in der kommenden Veranstaltungsreihe austauschen können.

Gibt es weitere Vorhaben, die aus diesem Projekt entstehen?

Bis Jahresende sollen auch eine neue Homepage und einige neue Printsachen entstehen, für die die Erlebnistouren die Basis sind. Die Touren werden auch als interaktives Kartenmaterial angeboten.

Mittwoch, 1. Februar, 17 bis 19 Uhr, Spreehof Göbeln, Anmeldungen unter Telefon 035931 21220

