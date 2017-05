Erlebnistour rund um den Butterberg Spaß und Teamgeist stehen bei dem Rad-Event am 11. Juni im Vordergrund. In diesem Jahr gibt es einige Besonderheiten.

Der Hausberg von Bischofswerda, der Butterberg. © PR

Zur 16. Auflage der Fahrrad-Erlebnis-Tour rund um Bischofswerdas Hausberg, den Butterberg, laden die Organisatoren AOK plus, Little John Bikes, das Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit und der Berggasthof Butterberg am Sonntag, 11. Juni, ein. Eingebettet ist die Tour am Stadtfest-Wochenende in die Feierlichkeiten zum 790-jährigen Bestehen Bischofswerdas. Und das bringt einige Besonderheiten mit sich.

Start ist 9 Uhr auf dem Altmarkt. Der Berggasthof Butterberg, sonst das Ziel, ist diesmal Rastplatz für die Mittagspause. Anschließend geht’s weiter – mit dem Ziel Bühne am Milchbargarten/Sparkasse in Bischofswerda, sodass die Radler am Sonntagnachmittag das weitere Stadtfestprogramm miterleben können.

Strecke ist für jeden zu schaffen

Ansonsten bleiben sich die Tourmacher treu. Die Strecke ist rund 25 Kilometer lang und für jeden zu schaffen, der einigermaßen fit auf dem Rad ist. Es geht durch hügeliges Land – größtenteils auf Feld- und Waldwegen bzw. wenig befahrenen Nebenstraßen. Die Tour ist familienfreundlich und auch für Kinder gedacht. Nach den Erfahrungen sollten Kinder, die die Strecke allein bewältigen, wenigstens sieben, acht Jahre alt sein. Aber auch für Räder mit einem Kinderanhänger bzw. einem Kinderrad „im Schlepptau“ ist die Route geeignet.

Unterwegs gibt es an Stationen verschiedene Aufgaben zu lösen, bei denen Geschick, Kreativität und Wissen gefragt sind. Der Clou: Es gibt Aufgaben, die man alleine nicht bewältigen kann, wo Teamgeist nötig ist. Deshalb dürfen nur Teams an den Start gehen. Bereits ab zwei Leuten zählt man als Team. Die Obergrenze liegt bei fünf Mitgliedern. Am Ende gewinnt nicht der Schnellste, sondern das Team mit den meisten Punkten. Mitmachen kann jeder – ob als Familie oder auch nur für diesen einen Tag zusammengewürfelte Truppe, heißt es bei den Veranstaltern. Sie sorgen auch für Getränke- und Versorgungsstützpunkte unterwegs. (szo)

Anmeldungen werden bis zum 1. Juni erbeten. Erwachsene zahlen bei Voranmeldung vier Euro, bei Anmeldung am Starttag fünf Euro.

Für Kinder bis zu 14 Jahren beträgt die Teilnahmegebühr ein Euro.

Anmeldungen unter Telefon: 03594 707460, an antje.richter@kijunetzwerk.de oder birgit.kretschmer@kijunetzwerk.de sowie online unter www.wir@kijunetzwerk.de.

