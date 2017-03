Erlebnisse am Fließband Straßenbahn-Selberfahren, Bagger steuern, Pontekanalabstieg, Feuerwehrstangenrutschen: Die achte Auktion für Viathea am Sonnabend bietet Ungewohntes.

Fördervereins-Chefin Anna Nerlich probiert es schon mal aus: Einmal selbst am Steuer einer Straßenbahn sitzen. Wer das auch will, kann am Sonnabend bei der Auktion für Viathea mitbieten. © pawel sosnowski/80studio.net

Im Internet hat die Auktion für das Straßentheaterfestival Viathea schon begonnen. Auf der Facebook-Seite des Fördervereins bietet die „Interessengemeinschaft Straßenbahn & Bus Görlitz“ derzeit 90 Euro für die Möglichkeit, einmal selbst eine Straßenbahn im Streckennetz zu fahren. „Am Sonnabend gehen die Gebote hoffentlich noch ein ganzes Stück höher“, sagt Petra Hoffmann vom Viathea-Förderverein.

Der veranstaltet die Auktion bereits zum achten Mal, um mit den Einnahmen das Festival zu unterstützen. Termin ist diesen Sonnabend, im Saal von Kommwohnen, Konsulstraße 65. Im Unterschied zu den Vorjahren werden die Auktionatoren Axel Krüger und Christian Reichardt nicht nur Gegenstände versteigern, sondern auch Erlebnisse. Wer will, kann bei der Firma Görlitzer Gleis- und Tiefbau Bagger fahren, mit den Stadtwerken einen Abstieg für maximal acht Personen in den Pontekanal unternehmen oder bei der Feuerwehr die Stangen hinabrutschen. Wer Letzteres ersteigert, darf selbst mit der Feuerwehr einen Termin vereinbaren. Ob er ein- oder gleich mehrmals rutschen darf, hängt an seinem Verhandlungsgeschick, erklärt die Fördervereinsfrau mit einem Schmunzeln.

„Aber wir versteigern natürlich auch wieder jede Menge Gegenstände“, sagt Petra Hoffmann. So hat die Europastadt GmbH einen Stoffbeutel mit den Autogrammen von Yvonne Catterfeld und Götz Schubert zur Verfügung gestellt. Außerdem gibt es einen Schaukelstuhl aus hellem Holz, eine Hutschachtel mit fünf Hüten, mehrere alte Koffer mit verschiedenen Inhalten, ein nostalgisches und immer noch funktionierendes Radio von 1966, ein Notenblatt von 1914, ein Viathea-Plakat von 1996 und eine Schreibtischlampe, die in den 1970er Jahren sogar einen DDR-Designpreis gewonnen hat.

Und Anna Nerlich, die Vorsitzende des Fördervereins, freut sich über die Unterstützung durch einige Görlitzer Händler. Robert Navratiel von der Juweleria in der Hospitalstraße beispielsweise hat einen alten Pappkarton beigesteuert, in dem sich ein historisches Schmuckstück befindet und dazu ein handgeschriebener Zettel mit einer Geschichte dazu. Und Gunter Ende von schräg gegenüber hat ein um 1980 hergestelltes Tesla-Spulentonbandgerät B116 repariert, sodass es jetzt im funktionierenden Zustand angeboten werden kann. Wer das Gerät ersteigert, bekommt sogar noch ein paar Spulentonbänder dazu. „Was da drauf ist, wissen wir auch nicht“, sagt Petra Hoffmann. Zu DDR-Zeiten sei das alles schwer zu bekommen gewesen. Genau wie die Jugendzeitschrift „Neues Leben“. Von dieser gibt es bei der Auktion gleich fünf verschiedene Ausgaben zu ersteigern – allesamt aus dem Jahr 1985.

Die gesamten Einnahmen kommen dem Viathea zugute. Vom 6. bis 8. Juli, also mitten in den Sommerferien, findet es zum 23. Mal statt. Die Auktionen in den Vorjahren brachten meist vierstellige Summen. Diesmal beginnt die kulturelle Eröffnung mit Livemusik vor dem Haus am Sonnabend, ab 13.30 Uhr. Einlass ist 13.40 Uhr mit einem Sektempfang. 14 Uhr startet die Versteigerung. Das Catering vor Ort übernimmt Tobias Göhlich vom Salü. Zudem gibt es selbst gebackenen Kuchen von den Fördervereinsmitgliedern. Die Facebook-Auktion läuft bis dahin weiter. Was dort bereits im Vorfeld geboten wird, muss am Sonnabend überboten werden. Ansonsten geht beispielsweise die Straßenbahnfahrt für 90 Euro an die Facebook-Bieter.

zur Startseite