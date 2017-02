Erlebnisreiche Winterferien in Freital Von Schreibkurs über Töpfern bis Theaterspielen – die Angebote sind breit gefächert.

Spielzeug kaputt? Wegwerfen? Bloß nicht, vielleicht lässt es sich ja reparieren. In den Winterferien dürfen sich Kinder ab sieben Jahren in Begleitung eines Erwachsenen im Repair Café im Umweltzentrum Freital daran versuchen. Der Verein, der dabei fachmännische Unterstützung leistet, bietet außerdem einen Workshop zum Thema Ressourcengerechtigkeit an, und im Regenbogenverein die gemeinsame Herstellung von Meisenknödeln, einer schönen Variante, um Vögel zu füttern.

Auf diese Angebote verweist das Koordinationsbüro für Soziale Arbeit in Freital, das noch mehr Möglichkeiten für eine Feriengestaltung in einem Flyer zusammengefasst hat, den sich Interessenten von der Internetseite herunterladen können. Die Volkshochschule Sächsische Schweiz-Osterzgebirge etwa bietet einen viertägigen Ferienkurs zum Erlernen des Zehn-Finger-Schreibens auf der Computer-Tastatur an. Dieser ist laut Hinweis des Veranstalters für Kinder ab zehn Jahren geeignet, beginnt am 13. Februar und kostet 110 Euro.

Der Mundwerk-Verein auf der Gutenbergstraße lädt unter dem Motto „Im Zeichen von Erfindern und Erfindungen“ zu einer Projektwoche ab dem 13. Februar ein. Darin inbegriffen ist ein Ausflug in die Technischen Sammlungen Dresden. Gleich zu mehreren Ausflügen lädt der Treffpunkt Oppelschacht in Zauckerode ein, unter anderem zu einer modernen Schatzsuche, dem Geocaching. Ab 20. Februar soll zudem eine Projektwoche zum Fasching stattfinden, mit Party am 24. Februar.

Um Fasching, speziell um Masken, geht es auch im Familienzentrum Regenbogen, dort können Kinder und Jugendliche in den Ferien außerdem töpfern. Der Verein Zusammenleben will mit Kindern in der ersten Ferienwoche ein Theaterstück einstudieren. Das Stadtkulturhaus ergänzt die Angebote um Kinotage und Puppentheater.

