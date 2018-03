Erlebnisparkchefin erhält Adelie-Award

Steinreich wird vom neuen Adelie-Award niemand. Aber er bereitet den Weg zum Erfolg und bietet das Potenzial für wirtschaftliche Sicherheit – wenn die nicht schon vorhanden ist. Doch darum geht es der Initiatorin der Auszeichnung für Unternehmerinnen nicht zuallererst. Das sagt schon der Name des Preises: Er vereinigt die Anfangsbuchstaben der unternehmerischen Tugenden Anfangen, Dranbleiben, Energie, Leidenschaft, Ideen, Erfolg. Die braucht, wer ein Unternehmen langfristig etablieren will. Karen Trepte ist das gelungen. Seit sechs Jahren betreibt sie den Erlebnispark SteinReich in Hohenstein. Dort erleben die Gäste Sagen und Legenden der Sächsischen und Böhmischen Schweiz auf Führungen, in einem Museum und Restaurant. Damit ließ sie eine Idee ihres Großvaters Wirklichkeit werden. Am Freitag erhielt Karen Trepte den Adelie-Award. Er ist goldwert dotiert – mit 15 Coachingstunden bei erfahrenen Unternehmern. (SZ/nl)

www.adelie-award.de

