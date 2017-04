Erlebnisbad wird herausgeputzt Das Dorfhainer Erlebnisbad will bald wieder für die Gäste öffnen. Vorher muss aber alles wieder flott gemacht werden.

Bereits im letzten Jahr wurde das Erlebnisbad vor der Saison flott gemacht. Bademeister Jürgen Fischer (Mitte) hofft auch dieses Jahr wieder auf Freiwillige. © Archivfoto/Andreas Weihs

Auch wenn das Wetter derzeit eher winterlich daher kommt: Das Dorfhainer Erlebnisbad steht vor seiner neuen Saison. Bevor die Sonne einheizt, soll das Bad für den Betrieb flott gemacht werden. Deshalb findet am Sonnabend, dem 22. April, ein Frühjahrsputz im Badgelände statt. Ab 9 Uhr können alle Dorfhainer Bad-Sympathisanten mit anpacken. Die Rutsche muss gesäubert und das Laub von Wiesen und Wegen gefegt werden. Auch Parkplatz und Anliegerstraßen sind zu reinigen. Außerdem müssen die Beete umgegraben werden und kleinere Reparaturen stehen an, erklärt Jürgen Fischer, Schwimmmeister im Dorfhainer Erlebnisbad. Zum Mittag gibt es für jeden Helfer ein Getränk und einen kleinen Imbiss. Mitzubringen sind regenfeste Kleidung, Handschuhe, ein „Lieblingsarbeitsgerät“ und gute Laune. Treffpunkt ist die Garage im Badgelände. Unterstützt werden die Dorfhainer von der Freitaler und der Dresdner Wasserwacht. Geplant ist, das Erlebnisbad am 13. Mai wieder für die Besucher zu öffnen. (SZ/ves)

