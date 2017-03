Erlebnis vor der Wolfsscheune

Die Kinder und Erwachsenen einer Reisegruppe aus Lomske in der Gemeinde Groß Dubrau probieren die Räuber Beute Wippe. © Rolf Ullmann

Das vor rund zwei Wochen eingeweihte Informations- und Erlebnisgelände vor der Wolfsscheune am Erlichthof Rietschen erweist sich seither als ein Besuchermagnet. So ließ sich am Sonnabendnachmittag auch diese Reisegesellschaft aus Lomske, einem Ortsteil der Gemeinde Groß Dubrau, die Gelegenheit nicht entgehen die Räuber-Beute-Wippe auszuprobieren. Die Gesellschaft feierte hier im Erlichthof den 60. Geburtstag von Bernd Rubel (vierter von rechts). Das Gelände mit seinen sechs Stationen ist täglich zugänglich. Die Wolfsscheune öffnet ihre Pforten von Dienstag bis Sonntag zwischen 10 Uhr und 17 Uhr. Am 26. März findet ab 10 Uhr auf dem Erlichthof Rietschen der erste Töpfermarkt in Sachsen im Jahr 2017 statt.

