Erlebnis Klettersport Im tschechischen Turnov entsteht ein Bergsteiger-Museum. Bad Schandau half dafür in letzter Sekunde aus.

zurück Bild 1 von 3 weiter Besucher des künftigen Museums sollen den Klettersport im Elbsandsteingebirge erleben und werden durch eine Felsenlandschaft geführt. Die Eröffnung ist für 2019 geplant. Ein Exponat steht bereits fest: Für das großformatige Schlachtenbild des Malers Mikulas Ales pilgern Gäste aus ganz Tschechien nach Turnov. © Visualisierung vom Muzeum Ceskeho raje Turnov Besucher des künftigen Museums sollen den Klettersport im Elbsandsteingebirge erleben und werden durch eine Felsenlandschaft geführt. Die Eröffnung ist für 2019 geplant. Ein Exponat steht bereits fest: Für das großformatige Schlachtenbild des Malers Mikulas Ales pilgern Gäste aus ganz Tschechien nach Turnov.

Alzbeta Kuliskova zeigt die Broschüre für das neue Museum. Das Gebäude hinter ihr wird dafür komplett umgebaut.

Die Visualisierungen zeigen, wie das Bergsteigermuseum in Turnov nach dem Umbau aussehen soll.

David Marek vom Museum in Turnov ist einfach nur froh. Vor einigen Tagen flatterte ein Bescheid ins Haus: Die Europäische Union gibt für die geplante Dauerausstellung über den Klettersport im Elbsandsteingebirge fast 1,4 Millionen Euro. „Damit können wir endlich anfangen“, sagt Historiker Marek und skizziert schon den groben Zeitplan: Im nächsten Jahr beginnt der Umbau eines Museumsflügels und 2019 wird das Bergsteigermuseum eröffnet. Auch Bad Schandau profitiert von der Zusage. Denn die Stadt ist Partner für das grenzüberschreitende Projekt. Die Elbestadt erhält immerhin rund 140 000 Euro. Mit diesem Geld und einer Eigenbeteiligung von rund 25 000 Euro kann sie eine bestehende Sammlung erweitern und zur Wanderausstellung komplettieren. Für Turnov geht ein Traum für Generationen von Bergsteigern in Erfüllung. In der Stadt wird der Klettertourismus gelebt. Sie liegt am Rande vom Böhmischen Paradies mit seinen Sandsteingipfeln und Felsenstädten. „Es gibt bei uns wohl kaum jemanden, der nicht einen Kletterer in seiner Familie oder im Freundeskreis hat“, sagt Alzbeta Kuliskova, Leiterin der Historischen Abteilung am Museum, und mit David Marek Autorin des Ausstellungsprojekts. So überrascht nicht, dass der Gedanke an ein Bergsportmuseum schon sehr alt ist. „Die ersten Ideen reichen in die 1980er-Jahre. Der Impuls kam von den Bergsteigern, doch nie war dafür Geld da“, erzählt Kuliskova.

So lebte der Traum weiter und gipfelte vor vier Jahren in einer Sonderausstellung. „Das war damals der Testlauf, ob das Thema überhaupt für eine Dauerausstellung trägt“, so Kuliskova. Spätestens damals war auch klar, dass Turnov für das Bergsteigermuseum mit einem Partner in der Sächsischen Schweiz zusammenarbeiten möchte. Denn es waren Kletterer aus Hohnstein, die vor über 100 Jahren den Bergsport nach Turnov brachten. „Die Ersten sind 1906 belegt“, weiß David Marek. Einheimische hätten auch schon im Sandstein geklettert. Doch das war noch komplett ohne Ausrüstung. Die brachten erst die Kletterer aus Sachsen. „Sie lieferten sozusagen das technologische Know-how: Seile, Haken, die ganze Sicherung“, sagt Marek.

Insofern ergibt die Kooperation mit Bad Schandau Sinn. „Davon haben wir schon jetzt profitiert. Wir haben Fotografien von Erstbesteigungen aus den 1920er-Jahren erhalten, von denen wir gar nicht wussten, dass es sie gibt“, lobt Marek die Zusammenarbeit. Dabei wäre das ganze Projekt am deutschen Partner beinahe gescheitert. Denn eigentlich war ausgemacht, dass Turnov mit Hohnstein kooperiert. Doch nach zwei Jahren Vorarbeit sprang Hohnstein kurz vor der Antragstellung ab. Im Moment der Absage zahlte sich für Turnov aus, am Anfang des Vorhabens parallel mit Bad Schandau verhandelt zu haben. Die Elbestadt reagierte zur Freude der Tschechen absolut flexibel und sprang ein.

„Das war rückblickend Rettung in letzter Sekunde. Noch später hätten wir den Antrag nicht stellen dürfen“, resümiert Marek. In dem grenzüberschreitenden EU-Programm Interreg V A ist nämlich für touristische Projekte nur ein begrenztes Budget vorgesehen. Gleichzeitig war hier der Andrang mit am größten. Inzwischen hat das sächsische Umweltministerium als federführende Behörde bereits einen Antragsstopp verhängt. Doch für Turnov war die Zusage zum jetzigen Zeitpunkt noch aus einem anderen Grund wichtig. So konnte das Bezirksparlament auf der letzten Sitzung vor den Regionalwahlen noch die Ausschreibung für den Bauauftrag beschließen. „Keiner weiß, wie sich das neue Parlament entschieden hätte. Auf jeden Fall hätte es uns viel Zeit gekostet“, sagt Marek.

Doch jetzt sieht es nach dem idealen Baubeginn im April aus. Inhaltlich orientiert sich die Ausstellung an drei Themenblöcken: Klettersport in allen seinen Spielarten, das Böhmische Paradies als Klettergebiet und Kletterausrüstung. Für die Besucher wird die Felsenwelt erlebbar gemacht. Ziel ist wie beim Klettern ein Gipfel, wo sich Gäste ins Gipfelbuch eintragen können. Bis zur Eröffnung veranstaltet das Museum mit Bad Schandau eine Fotoausstellung. Geplant sind zudem ein Workshop und ein Festival. Die Stadt Turnov erhofft sich Impulse für den Tourismus. Schon jetzt zählt das Museum, das auch eine umfangreiche Schmucksammlung umfasst, jedes Jahr 50 000 Gäste. „Mit der neuen Ausstellung wird das Phänomen des Kletterns einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt“, freut sich Turnovs Bürgermeister Tomas Hocke. Dafür würde er sogar eine Kletterwand aufstellen, auch wenn das angesichts der Naturfelsen vor der Haustür absurd erscheint.

Auch in Bad Schandau wird schon lange von so einem Museum geredet. Nun bekommt die Stadt im Vergleich zu Turnov zwar deutlich weniger Geld, aber auch damit lässt sich viel machen. So soll die schon bestehende Sammlung wissenschaftlich ausgewertet werden. Die geplante Wanderausstellung orientiert sich an der sächsischen Tradition des Freikletterns. Die Grundlage bilden bestehende Schautafeln zu 150 Jahre Erstbesteigung des Falkensteins. Dass es zu mehr nicht reicht, sieht Andrea Wötzel von der Stadtverwaltung nicht tragisch: „Dafür, dass wir erst so spät dazugestoßen sind, ist das schon sehr viel. Daraus entsteht in der nächsten Programmperiode vielleicht ein weiteres Projekt.“ Das wäre frühestens nach 2020.

zur Startseite