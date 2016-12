Erlebnis Keulenberg Der vierte Erlebniswandertag in Sachsen führt um einen der wichtigsten Berge der Region. Drei Touren werden angeboten.

Sonnabend ist Wandertag, um genauer zu sein, Erlebniswandertag. Das Sächsische Landeskuratorium Ländlicher Raum und seine Helfer haben dafür drei verschiedenen Touren um den Keulenberg vorbereitet. Die Strecken sind vier bis sechs Kilometer lang und eigenen sich für Familien, Großeltern mit Enkeln, Wanderfreunde und auch Interessenten von GPS-Touren.

Eine führt in den Adventswald. Waldpädagogin Karina Klotsche macht Entdeckungen mit Kindern, welche schon allein mitwandern können. Die Tour „Wandern im Advent“ eignet sich für Großeltern und Enkel sowie Familien und wird von Wanderleiter Egbert Nowak geleitet. Die dritte Tour ist eigentlich eine Schatzsuche, getarnt als GPS-Tour mit der Geocacherin Marion Großmann. Alle geführten Touren starten 13 Uhr an der Medienscheune in Höckendorf, Pulsnitzer Straße 35. 16 Uhr werden die Wanderer zurück erwartet.

Das Team des Erlebniswandertages hält dann an der Medienscheune so manche Überraschung bereit. So bekommt jedes an den Touren teilnehmende Kind einen Pfefferkuchen-Stiefel von der Pfefferküchlerei Max Schäfer. Der Familienbetrieb ist schon mehrere Jahre Mitglied der Initiative „Die Lausitz schmeckt“. Der Posaunenchor Höckendorf spielt und es wird verschiedene regionale Köstlichkeiten geben, unter anderem Schlachtspezialitäten vom Ökobauernhof Hommel und Glühwein von der Kelterei Kühne. Der Wandertag wird durch den Freistaat Sachsen unterstützt. Beteiligt sind neben dem Landeskuratorium, die Sportgemeinschaft Gräfenhain, die NSG-Verwaltung und das Christlich-Soziale Bildungswerk Sachsen. (SZ)

